Euro 2020’de yıldızı parlayan Yaremchuk Premier Lig radarında

Ukrayna adına sergilediği performansla dikkatleri çeken Roman Yaremchuk, transfer piyasasının gözde isimlerinden birine dönüştü.

Avrupa Şampiyonası’nda forma giydiği iki maçta da fileleri havalandıran Roman Yaremchuk, oyunuyla futbolseverlerin beğenisini topladı.

Her iki ayağını da etkili kullanabilen Yaremchuk, uzun boyu ve güçlü fiziğiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatıyor.

İdolü Shevchenko'ydu

Belçika’nın Gent ekibinde forma giyen 1995 doğumlu oyuncu, futbola Dinamo Kiev altyapısında başladı. O yıllarda Andriy Shevchenko gibi bir yıldız olmanın hayallerini kuran Yaremchuk, şimdi idolünün kanatları altında Ukrayna’yı sırtlıyor.

Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, Euro 2020’deki ilk maçında Hollanda’ya kök söktürmüş, ancak nefes kesen mücadeleyi 3-2 kaybetmişti. Hollanda karşısında bir gol, bir asistle oynayan Yaremchuk, 2-1 kazanılan Makedonya maçını da boş geçmedi.

C Grubu’nda üç puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna, son maçta Avusturya ile karşılacak.

Yarmolenko faktörü

Yaremchuk ile Premier Lig ekipleri Arsenal, West Ham ve Wolverhampton ilgileniyor. Ancak bu kulüpler arasında West Ham’ı öne çıkaran bir faktör var.

Ukrayna’nın yıldızlarından Andriy Yarmolenko 2018’den bu yana West Ham forması giyiyor. Milli takım formasıyla 42 golü bulunan Yarmolenko, 48 gollü Shevchenko’nun ardından ülke tarihinin en golcü ikinci oyuncusu.

Gent’in dört yıl önce Dinamo Kiev’den sadece 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Yaremchuk’a şu anda 25 milyon sterlin değer biçiliyor.

Gent formasıyla Belçika Ligi’nde sezonu 28 maçta 17 golle tamamlayan Yaremchuk, bu gollerin yedisini sağ, altısını sol ayağıyla, üçünü ise kafayla kaydetti. İki ayağını da ölümcül bir bitiricilikle kullanabilmesi, onu rakip savunmalar için tahmin edilemez bir tehdit haline getiriyor.

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