ÖZEL | Cenk Tosun: O maçın ardından ağlayan arkadaşlarımız oldu

Cenk Tosun'un EURO 2020'de takıma inancı sonsuz. Ancak milli yıldıza göre Ay-yıldızlılar 2016'da da daha fazlasını yapabilirdi.

ÖZEL | İdil Erin Tetik @idilerintetik

Türkiye uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na üst üste ikinci kez katılıyor. A Milli Takım'ın EURO 2016'daki karnesi pek iç açıcı değildi. 8 yıl önce hafızalarda bıraktığımız görüntünün yerini hayal kırıklığı almıştı. Aradan geçen beş yılın ardından Bizim Çocuklar'dan beklenti şimdi daha yüksek. Ancak 2016'ya kayıp gibi baksak da belki de bu yılki turnuvanın bir öğretisi niteliğindeydi. Şimdi EURO 2020'ye daha sağlam adımlarla, "yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var" diyerek gidiyoruz.

Milli Takım yenilenen bir jenerasyonla Avrıpa Şampiyonası'nda. Genç ve yeni bir kadro ile kötü anıların bir kısmı şu ana kadar silindi. Ancak takımda elbette eksikler de var. Onlardan biri de Cenk Tosun.

EURO 2016'da forma giydikten sonra Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine çıkan Cenk Tosun, hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin ardından rekor bonservisle Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

EURO 2020'de A Milli Takım'ın en önemli parçalarından olması beklenirken kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta yaşadığı ağır sakatlık onu turnuvanın dışında bıraktı. Cenk Tosun'un şayet sakatlığı olmasaydı bugün takıma öncülük yapabilecek isimlerden biri olabilirdi, tıpkı Burak Yılmaz gibi.

Avrupa Şampiyonası'nda takımdan ayrı düşmek zorunda kalan Cenk Tosun ile EURO 2016 ve o günden bu yana değişen faktörleri konuştuk. 2016'dan bu yana yaşanan değişimi Cenk Tosun da vurguluyor.

"Bence de çok şey değişti. Birbirini tanıyan sağlam bir takımımız, yaklaşık iki senedir birlikte oynayan bir jenerasyonumuz var. Avrupa'da oynamayı öğrenmiş olan futbolcularımız var. O zamanlar bir iki tane yurt dışında oynayan futbolcumuz vardı, şimdi belki 15 tane var.

Avrupa Şampiyonası da Avrupa turnuvası olduğu için daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi, genç bir jenerasyon yakaladık. Aralarında ağabeylik yapacak Burak gibi, benim gibi futbolcular var, ben belki bedenen orada değilim ama kalbim her zaman orada."

Milli takım, ilk maçta Hırvatistan'a yenildi, devamında İspanya'ya da mağlup oldu, son maçta ise Çekya'yı yenip umudunu tazeledi ancak İtalya maçından gelen kötü haberle gruptan çıkamadı. Cenk Tosun, Türkiye'nin 2016'daki kırılma noktasının Hırvatistan maçı olduğunu belirtiyor.

"Hırvatistan maçı bizim için çok önemliydi, o maçtan bir beraberlikle ayrılabilseydik gruplardan yüzde doksan çıkardık. Çünkü Çekya'yı yendik, İspanya maçı ise belki berabere biterdi ama yenmek zor olabilirdi. Eğer Çekya'dan üç puan alıp Hırvatistan maçını berabere bitirebilseydik gruptan çıkardık ve iyi yerlere de gelirdik diye düşünüyorum.

Tabii üç puanla da çıkma şansımız vardı. İtalya çok iyi gidiyordu, İrlanda'ya kaybetti ve o bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Hepimiz takım olarak maçı izliyorduk ve İtalya'nın o maçı kazanacağını düşünüyorduk çünkü iyi gidiyorlardı. Onlar yenilince takım olarak çok üzüldük, ağlayan futbolcularımız vardı. Çok erken bitti, takımda güzel bi hava vardı, tam alıştık derken turnuvaya, elenmemiz kötü oldu."

2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Cenk Tosun kariyerinin zirvesine çıktı. Turnuva bir yıl sonra olsaydı Cenk için belki de çok şey farklı yaşanabilirdi.

"Turnuva belki bir veya iki sene sonra olsaydı benim adıma daha iyi geçerdi. Çünkü ben de daha çok tecrübelendim, Avrupa'da daha çok maç oynadım, kendimi daha çok geliştirdim, Avrupa'da nasıl oynayacağımı daha iyi biliyordum. Bu yüzden size katılıyorum, turnuva bir veya iki sene sonra olsaydı daha iyi işler yapabilirdim o turnuvada."

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda takımı üçüncülüğe taşıdı şimdi ise bir Avrupa hedefi peşinde. Güneş'in Beşiktaş'ta tarih yazdığı dönem o kadronun mimarlarından biri de Cenk Tosun'du. Milli golcünün antrenörüne bu turnuvada da güveni sonsuz.

"Şenol Güneş faktörü bence bu turnuvada kendini belli edecek. Hoca zaten Dünya Kupası'nda neler yapabileceğini gösterdi, Türkiye'ye dünya üçüncülüğünü getirdi.

Çok tecrübeli bir hoca, futbolcular, herkes Şenol hocayı çok seviyor. İkili ilişkileri çok iyi, zaten öğretmenlikten geldiği için ikili ilişkilerini çok iyi kurabilen birisi.

Ayrıca benim de en sevdiğim, çalışmaktan en keyif aldığım hocalardan biri. Hayatımda çok önemi var, ben buralara geldiğiysem onun katkısı büyüktür. İnşallah başarılı olur, can-ı gönülden istiyorum, onun faktörü çok önemli olacak turnuvada.