Euro 2020'de Altın Ayakkabı'yı, Schick'i bir asistle geride bırakan Ronaldo kazandı
Cristiano Ronaldo ve Çek Cumhuriyeti forması giyen Patrik Schick, takımları turnuvaya erken veda etmesine rağmen beşer golle Avrupa Şampiyonası’nın en golcü oyuncuları oldular.
Portekiz son 16 turunda elenirken, Çek Cumhuriyeti çeyrek finalde Danimarka'ya 2-1 yenilerek evine dönmek zorunda kalmıştı.
Altın Ayakkabı ödülünün sahibini ise farklı bir istatistik kategorisi belirledi. Almanya karşısında yaptığı tek asist, Cristiano Ronaldo’yu asisti bulunmayan Schick’in önüne taşıdı.
Editörün Seçtikleri
Yedi golün beşini attı
Portekiz, şampiyona öncesinde ‘ölüm grubu’ olarak da adlandırılan F Grubu’nu yedi golle tamamlarken, bu gollerin beşi Ronaldo’dan geldi.
Son 16 turunda Belçika’ya 1-0 yenilerek elenmelerine rağmen, grup aşamasında sergilediği harika performans Ronaldo’yu Altın Ayakkabı’nın sahibi yaptı.
Macaristan ve Fransa ağlarını ikişer kez havalandıran Ronaldo, Almanya karşısında ise takımının iki golüne de doğrudan katkı yapmasına karşın 4-2’lik yenilgiye engel olamadı.
Ronaldo ve Schick’in ardından üçüncü sırayı dört gol kaydeden Karim Benzema (Fransa), Emil Forsberg (İsveç), Romelu Lukaku (Belçika) ve Harry Kane (İngiltere) paylaştı.
Geçmişte kimler kazandı?
Euro 2016’da altı golle Altın Ayakkabı’yı kazanan Fransız yıldız Antoine Griezmann, bu kez turnuvayı sadece bir golle kapattı.
|Yıl
|Oyuncu
|Gol
|2020
|Cristiano Ronaldo (Portekiz)
|5
|2016
|Antoine Griezmann (Fransa)
|6
|2012
|Fernando Torres (İspanya)
|3
|2008
|David Villa (İapanya)
|4
|2004
|Milan Baros (Çek Cumhuriyeti)
|5
|2000
|
Patrick Kluivert (Hollanda)
Savo Milosevic (Sırbistan & Karadağ)
|5
|1996
|Alan Shearer (İngiltere)
|5
|1992
|
Dennis Bergkamp (Hollanda)
Tomas Brolin (İsveç)
Henrik Larsen (Danimarka)
Karl-Heinz Riedle (Almanya)
|3
|1988
|Marco van Basten (Hollanda)
|5
|1984
|Michel Platini (Fransa)
|9
|1980
|Klaus Allofs (Almanya)
|3
|1976
|Dieter Müller (Almanya)
|4
|1972
|Gerd Müller (Almanya)
|4
|1968
|Dragan Dzajic (Yugoslavya)
|2
|1964
|
Ferenc Bene (Macaristan)
Dezso Novak (Macaristan)
Chus Pereda (İapanya)
|2
|1960
|
Milan Galic (Yugoslavya)
François Heutte (Fransa)
Valentin Ivanov (SSCB)
Drazan Jerkovic (Yugoslavya)
Viktor Ponedelnik (SSCB)
|2
Daha fazlası için:
EURO 2020'nin en iyi oyuncusu Gianluigi Donnarumma
Finallerin en yaşlı golcüsü Leonardo Bonucci