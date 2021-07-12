Euro 2020'de Altın Ayakkabı'yı, Schick'i bir asistle geride bırakan Ronaldo kazandı

Avrupa Şampiyonası'nda Altın Ayakkabı ödülü Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo’ya gitti.

Cristiano Ronaldo ve Çek Cumhuriyeti forması giyen Patrik Schick, takımları turnuvaya erken veda etmesine rağmen beşer golle Avrupa Şampiyonası’nın en golcü oyuncuları oldular.

Portekiz son 16 turunda elenirken, Çek Cumhuriyeti çeyrek finalde Danimarka'ya 2-1 yenilerek evine dönmek zorunda kalmıştı.

Altın Ayakkabı ödülünün sahibini ise farklı bir istatistik kategorisi belirledi. Almanya karşısında yaptığı tek asist, Cristiano Ronaldo’yu asisti bulunmayan Schick’in önüne taşıdı.

Yedi golün beşini attı

Portekiz, şampiyona öncesinde ‘ölüm grubu’ olarak da adlandırılan F Grubu’nu yedi golle tamamlarken, bu gollerin beşi Ronaldo’dan geldi.

Son 16 turunda Belçika’ya 1-0 yenilerek elenmelerine rağmen, grup aşamasında sergilediği harika performans Ronaldo’yu Altın Ayakkabı’nın sahibi yaptı.

Macaristan ve Fransa ağlarını ikişer kez havalandıran Ronaldo, Almanya karşısında ise takımının iki golüne de doğrudan katkı yapmasına karşın 4-2’lik yenilgiye engel olamadı.

Ronaldo ve Schick’in ardından üçüncü sırayı dört gol kaydeden Karim Benzema (Fransa), Emil Forsberg (İsveç), Romelu Lukaku (Belçika) ve Harry Kane (İngiltere) paylaştı.

Geçmişte kimler kazandı?

Euro 2016’da altı golle Altın Ayakkabı’yı kazanan Fransız yıldız Antoine Griezmann, bu kez turnuvayı sadece bir golle kapattı.

Yıl Oyuncu Gol 2020 Cristiano Ronaldo (Portekiz) 5 2016 Antoine Griezmann (Fransa) 6 2012 Fernando Torres (İspanya) 3 2008 David Villa (İapanya) 4 2004 Milan Baros (Çek Cumhuriyeti) 5 2000 Patrick Kluivert (Hollanda) Savo Milosevic (Sırbistan & Karadağ) 5 1996 Alan Shearer (İngiltere) 5 1992 Dennis Bergkamp (Hollanda) Tomas Brolin (İsveç) Henrik Larsen (Danimarka) Karl-Heinz Riedle (Almanya) 3 1988 Marco van Basten (Hollanda) 5 1984 Michel Platini (Fransa) 9 1980 Klaus Allofs (Almanya) 3 1976 Dieter Müller (Almanya) 4 1972 Gerd Müller (Almanya) 4 1968 Dragan Dzajic (Yugoslavya) 2 1964 Ferenc Bene (Macaristan) Dezso Novak (Macaristan) Chus Pereda (İapanya) 2 1960 Milan Galic (Yugoslavya) François Heutte (Fransa) Valentin Ivanov (SSCB) Drazan Jerkovic (Yugoslavya) Viktor Ponedelnik (SSCB) 2

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