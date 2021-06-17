Eski takımı Aston Villa ile anlaşan Ashley Young, Premier Lig’e döndü

Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Ashley Young, 2007-11 yılları arasında formasını giydiği Aston Villa ile anlaştı.

Inter ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Ashley Young, Burnley ve Watford’dan gelen teklifleri redderek bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa’ya evet dedi. Young, Aston Villa ile bir yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulübün resmi kanalına açıklamalarda bulunan Young, duygularını dile getirdi.

“Geri dönmek harika. Hiç ayrılmamış gibi hissediyorum.Eski dostları görmek, yeniden tesislerde olmak, buradaki gelişime tanıklık etmek mutluluk verici.”

“Burada olduğum dönemden beri kulüp büyük bir ilerleme kaydetti. İşe koyulmak için sabırsızlanıyorum.”

Smith, Young'ın tecrübesine güveniyor

Teknik direktör Dean Smith ise Young’ın tecrübesine vurgu yaptı.

“Ashley’nin hem kulüp, hem de milli takım seviyesinde çok büyük bir üst düzey futbol tecrübesi var. İtalya’da şampiyonluk yaşadıktan sonra buraya geliyor.”

“Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu. Onunla uzun bir görüşme yaptık. Burada önemli bir etki yaratmaya kararlı.”

Young’ın kariyeri

2007’de Watford’dan Aston Villa’ya transfer olan Young, burada dört yıl top koşturdu.

2009/10 sezonunda kadrosunda Ashley Young ve James Milner gibi isimleri barındıran Villa, Martin O’Neill yönetiminde Premier Lig’de üst sıraları zorlamıştı.

Young, Aston Villa’da yakaladığı çıkışın ardından 2011’de Manchester United’a gitti. Old Trafford’da Premier Lig, Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşayan Young, toplam beş kupa kaldırdı.

Ocak 2020’de Inter’e transfer olan Young, bu sezon Serie A’da 26 maçta forma giyerek takımın şampiyonluğuna ulaşmasında rol oynadı.

35 yaşındaki oyuncu, İngiltere Milli Takımı ile çıktığı 39 maçta 7 gol kaydetti.

Villa Buendia'yı transfer etmişti

Transfer dönemine hızlı giren Aston Villa, Arsenal’ın da ilgilendiği Emi Buendia’yı Norwich City’den 35 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig’e iyi başlayan ve 7-2’lik Liverpool galibiyetiyle ses getiren Aston Villa, kaptan Jack Grealish’in yaşadığı sakatlığın ardından düşüşe geçmişti. Ligi 11. sırada tamamlayan Villa, Avrupa vizesi alamadı.

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