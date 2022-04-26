Ersun Yanal: "Sistem, sistem, sistem... İşte tüm mesele bu"

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ersun Yanal, Türkiye'deki futbol sistemine eleştiride bulundu.

Beş yıl önceki ürkiye - İngiltere U17 Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasını hatırlatan tecrübeli hoca, söz konusu mücadelede oynayan Türk futbolcuların gelişememesine vurgu yaptı.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabı Twitter'dan, beş yıl önceki maçın kadrolarını paylaşan Yanal, şu yorumu yaptı:

"Beş yıl önce Türkiye - İngiltere U17 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında forma giyen evlatlarımızı biz neden büyütemedik?

Sistem, sistem, sistem... İşte tüm mesele bu..."

Beş yıl önce Türkiye - İngiltere U17 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında forma giyen evlatlarımızı biz neden büyütemedik?



Sistem, sistem, sistem... İşte tüm mesele bu... pic.twitter.com/BsH1E8hlXp — Ersun Yanal (@ersunyanal) April 26, 2022

Ersun Yanal'ın bahsettiği maçta hangi oyuncular var?

Tecrübeli teknik direktörün paylaştığı ilk 11'de yer alan, dönemin U-17 Millî Takımı oyuncuları şu şekilde:

Berke Özer, Ramazan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak, Sefa Akgün, Kerem Atakan Kesgin, Hasan Ali Adıgüzel, Recep Gül, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Malik Karaamet.

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Yanal'ın bahsettiği söz konusu mücadelede İngiltere U-17 Takımı'nda Phil Foden, Jadon Sancho gibi iki yıldız dikkat çekiyor.

Foden, İngiltere futbolunun şu anki en büyük yeteneklerinden biri. Sancho ise yaz aylarında rekor bir bonservis ücreti ile Manchester United'a transfer oldu.

Stoperde yer alan Guehi ve orta saha Callum Hudson-Odoi, hâlihazırda Premier Lig oyuncuları.

Türk takımında da Süper Lig'de forma giyen üç oyuncu var. Ozan Kabak ise Norwic City'de forma giyiyor.

Fakat dört futbolcuya baktığımızda, Foden ve Sanco gibi dünya yıldızı olmaları bir kenara dursun, Yunus Akgün haricinde hiçbir futbolcu kendi takımlarının as oyuncusu bile değil.