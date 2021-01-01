Erol Bulut, Fenerbahçe ayrılığının ardından sitemli: Elimizden geleni yapardık

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut suskunluğunu bozdu ancak sitemli sözlerle.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışının ortasında radikal bir karar alarak teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı ve Bulut'un koltuğuna geçici olarak Emre Belözoğlu oturdu.

Milli ara öncesi yaşanan ayrılıkta Erol Bulut'un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük’ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi.

Erol Bulut ise Fenerbahçe kariyerinin noktalanmasının ardından ilk kez konuştu ve "elimizden geleni yapardık" dedi.

Erol Bulut ne söyledi?

Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre; Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı.

"Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var."

"Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz."

"Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama şanssız sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık"

"Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı."

"Buna karşın her zaman diyorum iyi futbolculardan oluşan iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroyla da hep zirve yarışının içerisindeydik. Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık."

"Sezon sonunda Fenerbahçe’yi şampiyon görmek istediğini vurgulayan Erol Bulut’un, “Kavgalı ya da kötü ayrılmadık. Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder."

Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyeri

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

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