Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra itiraf: Psikolojik destek alsaydım...

Beşiktaş altyapısında hızla yükselip ardından performansında düşüşe geçen Batuhan Karadeniz yıllar sonra pişmanlığını dile getirdi.

Beşiktaş altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu ancak kariyeri beklediği gibi yön bulmadı.

Performansında düşüş yaşayan oyuncu Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor maceralarının ardından alt liglerin yolunu tuttu.

Batuhan Karadeniz yıllar sonra, "Psikolojik destek alsaydım zirvede olurdum" diyor.

Batuhan Karadeniz ne söyledi?

Sabah'tan Yunus Emre Sel'e konuşan Batuhan Karadeniz, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

"İnsanlar benim üzerimde çok fazla durdu ama ben kendi üstümde durmadım. Uğraşmamam gereken şeylerle uğraştım. Zamanı geri sarsam farklı şeyler olabilirdi. En yükseklerden en aşağı indim. Şu an ayağım yere basıyor ve tekrar bir sıçrama yapacağım."

"Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerine şu anki olgunlukla girebilseydim."

"Geriye dönüp baktığımda artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallah tekrar Süper Lig'de oynama fırsatım olur."

"Genç oyuncuların psikolojik olarak destek almasından yanayım. Hızlı yükselen futbolcuların yanında bir danışman olmalı."

"18 yaşıma dönebilsem bir psikolog ile çalışırdım. Psikolojik destek alsaydım zirvede olurdum. Şu an psikolog ile çalışıyorum ve her şey güzel gidiyor."

"15 yaşındaki bir oyuncuyu binlerce kişinin önüne atmamak lazım. Genç yaşta ne kadar parlayan oyuncu varsa piyasadan silinmiş."

"Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün çıktığı jenerasyon mecburiyetten çıktı. Sıkıntılı süreçte gençleri oynattılar. Bursaspor'dan Ali Akman ve Burak Kapacak çıktı. Bursa mali sıkıntı yaşamasa bunlar da oynamazdı."

"Oğluma stoper ol derim"

Batuhan Karadeniz, Türkiye'de forvetlerin şansının az olduğunu vurguluyor.

"Her takım 5-10 milyon euro'ya forvet alırsa tabii ki forvet yetişmez ülkede."

"Benim çocuğum şu anda 5 yaşında. Bana bir gün 'Futbol oynamak istiyorum' dese, bir golcü olarak oğluma, 'Stoper ol' derim."

"Çünkü Süper Lig'de kaç tane santrfor oynayan yerli futbolcu var! Sonra da diyorlar ki, 'Forvet yetişmiyor'. Şöyle bakalım, mesela Enes Ünal şu an Türkiye'de olsa oynayacak mıydı? Şans verilmese oyuncu kendini gösteremez ki."

Batuhan Karadeniz kariyeri

Beşiktaş altyapısından çıkan Batuhan Karadeniz küçük yaşlarda A takım ile oynamaya başladı.

Ardından Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor forması giyen Karadeniz 2015-16 sezonunda kulüpsüz kaldı ve İsviçre 1. Lig ekiplerinden FC St. Gallen'de oynadı.

Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor formaları giyen Karadeniz şu anda Hekimoğlu Trabzonspor'da forma terletiyor.

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