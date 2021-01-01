Şenol Güneş'ten TFF'ye prim çağrısı "Biz hırsız değiliz"

Alınan milli zaferlerin ardından ortaya atılan prim iddialarına Şenol Güneş tepki gösteriyor.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçta 7 puan toplayarak elemelere iyi bir başlangıç yaptı.

TFF'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli futbolculara ve teknik heyete toplamda 3 milyon 750 bin euro prim verdiği iddiası ise tartışmalara neden oldu.

Şenol Güneş ise prim iddialarını yalanlayarak "Hırsız mıyız?" diyor.

Şenol Güneş ne söyledi?

Sabah'tan Murat Özbostan'a konuşan Şenol Güneş prim konusunda çok net konuşarak böyle bir durum olmadığını vurguluyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili davacı olmasını istiyor.

"Sanki biz burada sürekli prim peşindeyiz. Hırsız mıyız? 3 maç oynadık ne primi? Gündemde böyle bir şey yok."

"Bu başkanın takdiridir. Ben kimseyle görüşmedim. Bu konuyu da bilmiyorum. Hatta başkanı telefonla aradım, ona da söyledim. Bu çocuklar şu an sanki para mı düşünüyor, ayıptır. Bunu kim yaptıysa TFF dava açmalıdır"

"Böyle bir konu masada yok."

"Kasımdan sonra 3-5 senelik planlar yapmalıyız. Her mevki için yeni oyuncular bulmalıyız. Topladığımız 7 puana eylül ayındaki maçlarla 7 puan daha ilave edersek çok rahatlarız. Bu önemli bir adım olur."

"Biz güçlü bir takımız. Ben oyunculara da şunu söyledim; 'Giydiğiniz forma üzerinize çok yakışıyor. Herhangi bir panik halim yok. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir kadro ile katılım sağlayacağız."

"Tabii ki tek endişem hastalık (Kovid- 19) çünkü son maçta (Letonya) olağanüstü şeyler yaşadık, çok eksildik."

Türkiye'nin bir sonraki durağı

Milliler, Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Elemeler son olarak 16 Kasım'da Karadağ ile yapılan maçla son bulacak.

Öte yandan Türkiye, 11,16,20 Haziran tarihlerinde İtalya, Galler ve İsviçre ile EURO 2020 mücadelesi verecek.

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