Lionel Messi, İspanya Kral Kupası rekoru kırdı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona ile 2020-21 sezonundaki ilk kupasını kaldırırken bir de rekor kırdı.

Lionel Messi, Barcelona'nın Athletic Bilbao ile final mücadelesinin ardından tüm zamanların önde gelen İspanya Kral Kupası golcüsü olarak tarihe geçti.

Barcleona ile Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Katalan devi sahadan 4-0 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Barça'da De Jong 2 asist ve 1 gol üretirken maçın adamı seçilen Lionel Messi ise 2 gol kaydetti ve adını tarihe yazdırdı.

Lionel Messi ne başardı?

10. Kral Kupası maçına çıkan Arjantinli yıldız 9. golüne ulaştı ve bu turnuvada en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirdi.

33 yaşındaki yıldızın bu alandaki başarısında rekor daha önce 9 golle Telmo Zarra'ya aitti.

Lionel Messi ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda 30 gole ulaştı ve üst üste 13. sezonunda da 30 gol barajını yakaladı.

Athletic Bilbao'yu yendikleri karşılaşmada maçın adamı seçilen Lionel messi, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kupasını kazandı.

Arjantinli yıldız, Barcelona kariyerinde 35. kupaya uzandı.

Lionel Messi ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından Barca TV'ye konuşan Lionel Messi mutluluğunu dile getirdi.

"Bugün çok mutlu bir gün. Hayatım boyunca oynadığım bu takımın kaptanı olmak çok özel."

"Bu çok özel bir kupa çünkü bu yıl farklı, pek çok genç oyuncuyla bir geçiş yılı yaşıyoruz. Ekip büyüyor ve biz de La Liga için savaşıyoruz."

Daha fazlası