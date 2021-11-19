Joan Laporta'nın danışmanı açıkladı: "Erling Haaland'ın transferi Barcelona için imkânsız değil"

Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin oturmasının ardından gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Barcelona'da bir süre önce gündeme gelen Erling Haaland ismi yeniden öne çıktı.

Başkan Joan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, Norveçli yıldızın transferinin Barcelona için imkânsız olmadığını açıkladı.

Ne söylendi?

Gazetecilerle yaptığı söyleşide Barcelona'nın son durumunu masaya yatıran Masip, Haaland iddialarını değerlendirdi. Masip, genç yıldızının transferinin çok zor olduğunun altını çizdi:

"Haaland transferiyle ilgili her şey Finansal Fair Play kurallarıyla bağlantılı. Barcelona'nın transferde atacağı her adımı bu kurallara göre değerlendirmek gerekiyor. Ara transfer döneminde bazı oyuncuların ayrılması farklı bir senaryoyu beraberinde getirebilir. Haaland'a Barcelona forması giydirmek zor, ama imkânsız değil"

Frenkie de Jong satılabilir

İspanyol basını geçtiğimiz günlerde bazı finans kuruluşlarının Haaland transferi için gerekli finansal desteği sağlamak amacıyla Barcelona'ya başvuruda bulunduğunu öne sürmüştü.

Bu tekliflere henüz net bir yanıt vermeyen Barcelona'nın ara transfer döneminde kadrosundaki maaş bütçesini düşürerek, bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda Hollandalı yıldız Frenkie de Jong'un takımdan ayrılabileceği iddiaları her geçen gün artıyor.

Son olarak çıkan haberlere göre Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye yakın olan De Jong, Barcelona'nın kasasına 75 milyon euro'luk bir bonservis getirebilir ve bu bedel Haaland'ı Barcelona'ya getirmeye yetebilir.

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