Riccardo Pecini yetenekleri tespit etme konusunda en başarılı isimlerden biri, ama başlar başlamaz bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyor.

Transferi o gerçekleştirmiş olabilir, ama Mbappe’yi keşfeden o değil.

Monaco’nun eski sportif direktörü, GOAL’e verdiği özel röportaja girerken, gülerek, “Bana haketmediğim bir paye vermeyin” diyor.

“Mbappe çocukken farklı bir seviyedeydi. Fransa’daki herkes bunun farkındaydı. Mesele Mbappe’yi keşfetmekten ziyade, takıma katılmaya ikna etmekti.”

Pecini’nin kararlılığı bu aşamada kilit rol oynadı.

Monaco transfer komitesi başkanı, 2013 yılında bir gün, elinde 10 oyunculuk bir liste ve bir DVD ile Peccini’yi görmeye geldi.

“Kylian Mbappe dışında bu listedeki herkesi bonservis ödemeden transfer edebileceğimizi söyledi. Mbappe’nin fiyatını gördüğümde bana biraz tuzlu geldi.”

“Ama transfer komitesi başkanı, ‘Onu izlemen lazım’ diye ısrar etti. Birlikte Mbappe’yi izledikten sonra şöyle dedim: ‘Ne kadar harcamamız gerekiyorsa harcayalım. Hemen oraya git!’.

“Uçağa atladı, çocuğun evine gitti ve kısa süre içinde Mbappe ve ailesiyle birlikte geri döndü. Çok iyi bir iş çıkardı, ben sadece transferi onayladım.”

“Oyuncu izleme kısmını altyapı gerçekleştirdi, Mbappe’yi ilk kez gördüğümde karar vermekte zorlanmadım.”

Pecini’nin elini bu kadar çabuk tutması sürpriz değildi.

Scouting dünyasının içinde yetişen Pecini, ümit vaadeden oyuncuların keşif ve transfer aşamalarında hızın ne kadar önemli olduğunu iyi biliyor.

Bu mesleğin İtalya’daki öncülerinden biri olan babası Aldo, Riccardo’yu çocukken dördüncü ve beşinci lig maçlarını izlemeye götürürmüş.

Pecini şaka yollu, “Hayatta scouting dışında bir işle meşgul olmam zordu” ifadesini kullanıyor.

Futbolla erken yaşta, yetkin birinin aracılığıyla tanışmak, Pecini’nin kariyerini inşa etmesinde büyük rol oynadı. Sonunda 2006’da Tottenham tarafından işe alındı.

“Scouting perspektifinden baktığımda o işte kazandığım tecrübe benim için en önemli olandı. Oradaki başlangıç bana belirli metotlarla çalışmayı öğretti.”

“Toplamda üç-dört scout vardı, çok çalışıyorduk ve aramızdaki koordinasyon yüksekti. Başımızda ise Damien Comolli gibi bize inanan bir sportif direktör vardı.”

“Tottenham’da inşa ettiğimiz ve geliştirdiğimiz model (Luka) Modric ve (Dimitar) Berbatov gibi oyuncuları takıma kazandırmamızı sağladı, çünkü kusursuz bir uyum içinde çalışıyorduk.”

Pecini, Modric’in 2008’de Dinamo Zagreb’den Tottenham’a transfer olmasında oynadığı rolle dikkat çekti.

“Onu ilk izlediğimde Bosna’da oynuyordu (2003/04 sezonunda kiralık olarak Zrinjski Mostar forması giymişti). Şok geçirdim, çünkü daha bir bebekti, yaşı sahadaki diğer oyuncuların yarısı kadardı. Ama yeteneği sıradışıydı.”

“Onu iki yıl daha takip ettim. Büyüdükçe çocukların fiziksel olarak zorlanacağı bir ligde oynaması giderek kolaylaştı.”

“Sonrasında uluslararası seviyeye çıktı. Gelişimini ve attığı adımları dikkatle izlemeye devam ettik. Ama onu gördüğüm ilk günden beri bir şampiyona baktığıma ikna olmuştum.”

“Damien dört ya da beş kez benimle birlikte onu izlemeye geldi. Modric’le konuştuk. Karar verme zamanı geldiğinde (Spurs başkanı) Daniel Levy ve Damien, Dinamo’yu ikna etme konusunda iyi iş çıkardı, çünkü sıkı pazarlık yapıyorlardı.”

Pecini, scout’luktan sportif direktörlüğe giden yolda kendisine yaptığı katkılardan ötürü kuzey Londra kulübüne karşı büyük saygı besliyor. Tottenham’ın Antonio Conte ile yeniden kazanan bir takıma dönüşecebileceğini düşünüyor.

“Conte’yi şahsen tanımıyorum, ama muazzam işler yaptığına tanık oldum.”

“(Tottenham’ın sportif direktörü) Fabio Paratici’yle daha önce çalışmıştım. Kulüpte Conte’ye yardımcı olacak üst düzey isimler bulunduğu için mutluyum.”

“Tottenham yapısal olarak elit kulüpler arasında. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri.”

“Conte, Tottenham’a kazanma alışkanlığını geri getirecek karakteristiğe sahip. İki yıl önce Şampiyonlar Ligi’nde final oynadılar, zirvedeki takımlarla aralarındaki fark fazla değil.”

Küçük takımların işi ise daha zorlu. Transfer piyasasının uzmanı olmak çok önemli. Pecini de bu alanda işin ehli.

Sampdoria’da Patrik Schick, Lucas Torreira ve Milan Skriniar gibi oyuncuları cüzi bedellerle transfer edip büyük bonservislerle satmış, bu sayede İtalyan basınında 'L'uomo delle plusvalenze' (kar eden adam) lakabını kazanmıştı.

Kişisel olarak yaptığı en karlı transferi sorduğumuzda bir süre düşünüyor.

“Sadece harika oyuncular değil, aynı zamanda harika insanlar transfer etme şansına nail olduk, bu yüzden birini diğerinden ayırmak kolay değil.”

“Ama Skriniar’ın en tatmin edici transferim olduğunu söyleyebilirim, çünkü kulübe ilk geldiğinde teknik direktör ile arasında sıkıntılı bir ilişki vardı.”

“Transferin kendisi de zor olmuştu. Bir ayda 20 kez Slovakya’ya gittim! Artık bıkmıştım. Ama ödülünü kısa sürede aldık.”

“Bence Sampdoria’daki bir numaralı transferimiz oydu. Onun gençken nasıl biri olduğunu biliyorum, ayrıca takımdaki yerini kazanmak için mücadele etmesi gerekti. Bana göre herkese örnek olacak bir hikayesi var.”

“Bu scouting’in nasıl yapılması, antrenman programının nasıl hazırlanması gerektiğini gösteren bir örnek. Bunlar genç bir oyuncunun kapasitesini anlayıp sabır gösterebilmesiyle birleşince onu en üst seviyeye taşıdı.”

Pecini aynı başarıyı Spezia’da tekrarlamayı amaçlıyor, ama bu kolay olmayacak.

Bu yaz kulüpte futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Pecini, tam anlamıyla ateşten gömlek giydi.

“Geldiğim günün ertesi teknik direktörün (Vincenzo Italiano) ayrılmak istediğini öğrendim! İlk günden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Bu verdiğimiz ilk ara” sözleriyle milli araya işaret ediyor.

“Ama herkesin işine tutkuyla sarıldığı bir ortamda çalıştığım için çok mutluyum, bu yüzüme bir gülümseme konduruyor. Burada çok mutluyum ve şu ana kadar işler hayli iyi gidiyor.”

Şu ana kadar aldığı en önemli kararın sonuçları memnuniyet verici: Italiao’nun yerine Thiago Motta’yı getirmek cesaret isteyen bir seçimdi.”

Barcelona, Inter ve PSG formalarıyla hatırladığımız Motta henüz 39 yaşında ve Genoa’daki ilk teknik direktörlük deneyimi sadece üç ay içinde kovulmasıyla sonuçlanmıştı.

Fakat Motta, ilgi çekici ve yenilikçi bir teknik adam. PSG U19 takımını çalıştırırken 2-7-2 olarak da ifade edilebilecek bir 4-3-3 dizilişini öne çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

İtalya milli takımının da formasını giyen Motta henüz Spezia’da bu derece radikal bir değişim yapmadı. Ancak Pecini, göreve gelmesinden 11 gün sonra kulübe getirilen transfer yasağına rağmen Motta’nın işine odaklanmasından övgüyle bahsediyor.

“Geldiğinde 20 gün karantinada kaldı, hazırlık maçlarına ve antrenmanlara çıkamadı, onun için zordu.”

“Ama problemleri bir kenara koyup tamamen işine konsantre olmayı başardı. Bence burada mutlu. Onunla iyi anlaşıyoruz.”

“Yeni bir teknik direktör ararken, adayların takım sahiplerinin ortaya koyduğu projeye ve benim futbol felsefeme ne kadar uygun olduğunu analiz etmeye çalıştık. Ama her şeyden önce Spezia’nın kültürüne uyacak bir isim seçmek istedik. Bizim için en önemli kriter buydu.”

“Bazı profil analizleri yaptık ve üzerinde durduğumuz iki-üç teknik adamın çok sayıda maçını izledik. Thiago tüm kriterlerimizi karşılayan tek isimdi.”

“Dört ya da beş görüşme yaptık, sonunda bu proje için en uygun isim olduğuna karar verdik.”

Motta, Spezia’nın genç profiline kesinlikle uyan bir çalıştırıcı.

Ocak 2022’de sona erecek olan transfer yasağı, Pecini’nin kiralık oyuncuları takıma katabilmek için hareketli bir yaz geçirmesine neden oldu.

Spezia bunun da etkisiyle Avrupa’nın beş büyük ligindeki en genç kadroya sahip.

2021/22 sezonuna sıkıntılı girmeleri sürpriz değildi, ama Torino’yu 1-0 yenerek Serie A’da 16. sıraya yükseldiler ve düşme hattından çıktılar.

Pecini sezonun geri kalanı için iyimser konuşuyor.

Genç bir takımız, bu doğru, ama tecrübeli isimlere de sahibiz.”

“Örneğin, Giulio Maggiore henüz 23 yaşında olmasına rağmen çok sayıda maça çıktı ve bizim için önemli bir oyuncu. Sahada ihtiyacımız olan tecrübeyi sağlıyor.”

“Suf Podgoreanu gibi beklediğimizden de hızlı gelişim gösteren oyuncularımız var.”

“Geçmişte çok kaliteli transfer kurullarıyla birlikte çalışmış olmanın getirdiği avantaj, burada takıma çok iyi oyuncular katabilmemi sağladı.”

“Spezia’da aynı yaklaşımı benimsedik, çünkü sistemin nasıl işlediğini biliyoruz. Aynı kültür ve iş ahlakı üzerinden bir kadro oluşturduk.”

“Takımın sahibi olan Platek ailesinin bu noktadaki rolü hayati. Spezia’yı satın aldıktan sonra uzun vadeli bir projeye yatırım yaptılar.”

“Stadyumun bir bölümü için yenileme çalışmasını koordine ediyorlar, altyapıya yatırım yapıyorlar ve sadece bir ayda Serie B’den Serie A’ya geçiş yapabilecek bir yapı kurdular. Spezia, pandemi şartlarında üst lige çıktı. Serie B’de sezon 20 Ağustos’ta bitti, Serie A’da ise yeni sezon 27 Eylül’de başladı.”

“Elbette yeniden yapılanma süreci zaman alacak, ama Platek ailesi gelir gelmez bu süreci başlattı. Dinamik ve açık bir vizyonları var, bu da geleceğin takımını oluşturmamızı sağlıyor.”

“Sonuçlar için beklemeliyiz, daha işin başındayız. Ama buraya gelen oyuncuların harika bir geleceğe sahip olacağına eminim.”

Pecini’nin kariyerine bakılırsa, belki de birkaç yıl içinde yeni Mbappe’leri ve Modric’leri Spezia’ya gelmeye nasıl ikna ettiğine dair hikayeleri dinlememiz hayli olası.