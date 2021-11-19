Covid-19 testi pozitif çıkan Kevin De Bruyne, Manchester City'nin üç maçında oynayamayacak

Premier Lig'de lider Chelsea'nin üç puan gerisinde yer alan Manchester City yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'den gelen haberle sarsıldı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Belçikalı oyuncunun önümüzdeki üç maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacağı açıklandı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu bir süredir Roberto Martinez tarafından Belçika Milli Takımı'na davet edildiği için takımdan uzaktı.

Guardiola ne söyledi?

Takımının Everton ile oynayacağı Premier Lig karşılaşması öncesinde takımdaki eksiklere ilişkin bilgi veren Guardiola, Phil Foden ve Jack Grealish'in durumlarına da değindi:

"De Bruyne'nin testi maalesef Belçika'da pozitif çıktı. Bu yüzden 10 gün karantinada kalacak. Bu durumu iki gün önce öğrendim. Şu an İngiltere'ye geldi ama aramızda olamayacak. Sahalara ne zaman döneceğini konuşmaya gerek yok.

"İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor ve şimdi iyi bir şekilde iyileşmeye odaklanması gerekiyor. Bu duruma dikkat etmeliyiz çünkü bu hastalık nedeniyle hala insanlar ölüyor. De Bruyne daha önce aşı olmuştu ve umarım semptomları onu çok zorlamaz.

"Grealish'in durumu ise daha iyi görünüyor. Foden ise bacağına bir darbe alsa da iyileşiyor."

Üç maçı kaçıracak

Takımının hafta sonu Everton'a karşı oynayacağı karşılaşmayı kaçıracak olan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG maçında da forma giyemeyecek. De Bruyne'nin 28 Kasım'da oynanacak West Ham United karşılaşmasında oynaması da oldukça zor görünüyor.

De Bruyne bu sezon daha önce ayak bileğinde yaşadığı problem nedeniyle dört maçta forma giyememişti.

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