Norveçli yıldız Erling Haaland başka bir takıma transferi gerçekleşirse en çok kazanan futbolculardan biri olacak.

Menajer Mino Raiola, adı uzun süredir Chelsea ile anılan Erling Haaland için İngiliz ekibinden dev bir maaş ve menajerlik komisyon ücreti talep ediyor.

2019/20 sezonunda RB Salzburg'dan 20 milyon euro karşılığında Borrussia Dortmund'a transfer olan Erling Haaland bu süreçte gösterdiği performansla dünyanın sayılı forvetlerinden biri haline geldi.

21 yaşındaki golcünün Alman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da adı sık sık transfer dedikodularıyla anıldı ancak Haaland'ın maliyeti kulüplere biraz tuzlu gelebilir.

Mino Raiola, Haaland için ne kadar istiyor?

Bild'in haberine göre; Erling Haaland için Chelsea ile masaya oturan menajer Mino Raiola, 21 yaşındaki golcü için haftalık 960 bin euro talep etti.

Ayrıca Raiola, İngiliz ekibinden kendisi için de 40 milyon euro menajerlik komisyon ücreti istedi.

Mino Raiola'nın bu talebi, Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro karşılığında kadroya kazandıran Chelsea'yi transferden caydırabilir.

Real Madrid de Haaland'a maliyeti nedeniyle teklif yapmıyor

Erling Haaland'ın adı transferde Chelsea'nin yanı sıra Real Madrid ile de anılıyor.

Marca'nın haberine göre; Norveçli genç oyuncunun Real Madrid forması giymesi için önündeki tek engel maliyeti.

Real Madrid yönetimi, genç oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın bu transferde isteyeceği yüksek komisyon nedeniyle Haaland'a teklif yapmıyor.

Erling Haaland'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Erling Haaland'ın Borrussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

Ancak oyuncunun sözleşmesinde 2022 yazında 68 milyon sterlin karşılığında serbest kalabilir maddesi var.

Bu da tüm dev kulüplerin aklını karıştırıyor.

En çok kazanan futbolcular

Erling Haaland başka bir takıma transferi gerçekleşirse en çok kazanan futbolculardan biri olacak.

Forbes Dergisi'nin 1 Mayıs 2020 ile 1 Mayıs 2021 arasında sahada ve saha dışında (sponsorluk, iş birliği, reklam vs.) elde ettiği gelirler baz alınarak hazırladığı raporda şu sonuçlar yer almıştı:

Cristiano Ronaldo, 2020 yılında 105 milyon dolar kazanarak futbolcular arasında en fazla kazanan isim oldu.

Cristiano Ronaldo'yu Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, 104 milyon dolar kazanç ile takip etti.

Rekor transfer ücretiyle PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın 2020 yılındaki kazancı ise 95.5 milyon dolar.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 2020 yılında 35.1 milyon dolar kazandı.

PSG'nin fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin 2020 yılı kazancı ise 33.8 milyon dolar.

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