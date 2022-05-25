Premier Lig'de nefesleri kesen bir finalin ardından sezonu Liverpool'un önünde şampiyonlukla noktalayan Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, kulüpteki ilk gününü geçirdi.

Uzun zamandır transfer etmek istediği Norveçli yıldızı nihayet kadroya katan İngiliz ekibi, şampiyonluk yarışındaki konsantrasyonun bozulmaması adına kulübe sezon bitmeden uğramayan Haaland'ı misafir etti.

Fernandinho'nun Brezilya'ya dönüş kararı alması, Gabriel Jesus'un ise vatandaşı gibi kulüpten ayrılmayı tercih etmesi nedeniyle bu yaz adeta yaprak dökümü yaşayacak olan Manchester City kadrosu bütün bunlara rağmen Aston Villa maçının son düdüğüne dek büyük bir kenetlenme örneği gösterirken, bu maçın sonrasında kulübü Haaland heyecanı sardı.

Babasıyla birlikte gitti

İlk olarak kulübün Barselona'daki doktoru Ramon Cugat'ın yanına uğrayan Haaland burada bu sezon Dortmund'da 10 lig maçını kaçırmasına neden olan sakatlığını gözden geçirdi. Barselona aktarmalı bir şekilde Manchester'a uçan yıldız oyuncuya burada eski bir Manchester City oyuncusu olan babası Alf-Inge Haaland da eşlik etti.

Salı akşamı Manchester'ın şehir merkezinde yer alan ve Pep Guardiola'nın da yatırımcıları arasında yer alan Katalan restoranı Tast'a uğrayan Haaland'ın çarşamba günü ise kulübün antrenman tesislerini gezmesi bekleniyor.

Guardiola döneminde net bir 9 numara kullanmayı tercih etmese de dört şampiyonluk elde eden City'nin Haaland ile nasıl bir oyun anlayışına evrileceği merakla bekleniyor.

Daha fazla okuma