Erling Haaland'ın mucize dönüşünün ardında Lübnanlı isim var

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda yer alan ve Bundesliga'da da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund'un Ekim ayında yaptığı açıklamada sakatlığı nedeniyle sahalara 2022'de döneceğini açıkladığı Erling Haaland'ın beklenenden çok daha erken dönmesinin sırrı ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan habere göre geçtiğimiz hafta oynanan Wolfsburg karşılaşmasında sahalara dönene ve sonradan oyuna dahil olduğu mücadelede fileleri sarsmayı başaran Norveçli santrforun erken dönüşünün arkasında kalçasında hissettiği ağrılar için günde sekiz saat birlikte çalıştığı Lübnanlı biyomekanik uzmanı John Haddad var.

Beşiktaş'ı boş geçmedi

Alman basınından Sport 1'e konuşan Haddad bu durumu kendisi için bir onur olarak nitelendirirken, Haaland'ın bu hafta oynanacak Bayern Münih karşılaşmasına yetişmesinde de başrolü oynadı. Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 14 gol atan Haaland, Vodafone Park'ta Beşiktaş filelerini de sarsmıştı.

Norveç Milli Takımı Haaland'ın yokluğunda Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile 0-0 berabere kalırken, grubu Türkiye'nin ardında üçüncü sırada tamamlamış ve 2022 Dünya Kupası'nın dışında kalmıştı. 21 yaşındaki santrfor eleme grubunda ülkesinin formasını giydiği altı karşılaşmada beş gol atmayı başarmıştı.

Daha fazla okuma