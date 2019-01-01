Ballon D'Or

Ballon d'Or'un tüm kazananları: Hangi yıl, hangi futbolcu kazandı?

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Getty/Goal
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'u bugüne dek kazanan futbolcuların listesi.

Ballon d'Or. 

France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.

France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.

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Bu ödülü en çok kazanan isimler, bu mutluluğu 5'er defa yaşayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo.

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Peki futbolun en prestijli ödülü olarak görülen Ballon d'Or'u geçmişte kazanan tüm futbolcular kimler?

Yanıtı aşağıda...

BALLON D'OR'U KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

KAZANAN YIL
Luka Modric 2018
Cristiano Ronaldo 2017
Cristiano Ronaldo 2016
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2015
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2014
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2013
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2012
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2011
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2010
Lionel Messi 2009
Cristiano Ronaldo 2008
Kaká 2007
Fabio Cannavaro 2006
Ronaldinho 2005
Andriy Shevchenko 2004
Pavel Nedved 2003
Ronaldo 2002
Michael Owen 2001
Luis Figo 2000
Rivaldo 1999
Zinedine Zidane 1998
Ronaldo Nazario 1997
Matthias Sammer 1996
George Weah 1995
Hristo Stoichkov 1994
Roberto Baggio 1993
Marco van Basten 1992
Jean-Pierre Papin 1991
Lothar Matthäus 1990
Marco van Basten 1989
Marco van Basten 1988
Ruud Gullit 1987
Igor Belanov 1986
Michel Platini 1985
Michel Platini 1984
Michel Platini 1983
Paolo Rossi 1982
Karl-Heinz Rummenigge 1981
Karl-Heinz Rummenigge 1980
Kevin Keegan 1979
Kevin Keegan 1978
Allan Simonsen 1977
Franz Beckenbauer 1976
Oleg Blokhin 1975
Johan Cruyff 1974
Johan Cruyff 1973
Franz Beckenbauer 1972
Johan Cruyff 1971
Gerd Müller 1970
Gianni Rivera 1969
George Best 1968
Flórián Albert 1967
Bobby Charlton 1966
Eusébio 1965
Denis Law 1964
Lev Yashin 1963
Josef Masopust 1962
Omar Sívori 1961
Luis Suárez 1960
Alfredo di Stéfano 1959
Raymond Kopa 1958
Alfredo di Stéfano 1957
Stanley Matthews 1956

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