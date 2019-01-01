Ballon d'Or'un tüm kazananları: Hangi yıl, hangi futbolcu kazandı?
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Getty/Goal
Ballon d'Or.
France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.
France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.
Bu ödülü en çok kazanan isimler, bu mutluluğu 5'er defa yaşayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo.
Peki futbolun en prestijli ödülü olarak görülen Ballon d'Or'u geçmişte kazanan tüm futbolcular kimler?
Yanıtı aşağıda...
BALLON D'OR'U KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
|KAZANAN
|YIL
|Luka Modric
|2018
|Cristiano Ronaldo
|2017
|Cristiano Ronaldo
|2016
|Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)
|2015
|Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or)
|2014
|Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or)
|2013
|Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)
|2012
|Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)
|2011
|Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)
|2010
|Lionel Messi
|2009
|Cristiano Ronaldo
|2008
|Kaká
|2007
|Fabio Cannavaro
|2006
|Ronaldinho
|2005
|Andriy Shevchenko
|2004
|Pavel Nedved
|2003
|Ronaldo
|2002
|Michael Owen
|2001
|Luis Figo
|2000
|Rivaldo
|1999
|Zinedine Zidane
|1998
|Ronaldo Nazario
|1997
|Matthias Sammer
|1996
|George Weah
|1995
|Hristo Stoichkov
|1994
|Roberto Baggio
|1993
|Marco van Basten
|1992
|Jean-Pierre Papin
|1991
|Lothar Matthäus
|1990
|Marco van Basten
|1989
|Marco van Basten
|1988
|Ruud Gullit
|1987
|Igor Belanov
|1986
|Michel Platini
|1985
|Michel Platini
|1984
|Michel Platini
|1983
|Paolo Rossi
|1982
|Karl-Heinz Rummenigge
|1981
|Karl-Heinz Rummenigge
|1980
|Kevin Keegan
|1979
|Kevin Keegan
|1978
|Allan Simonsen
|1977
|Franz Beckenbauer
|1976
|Oleg Blokhin
|1975
|Johan Cruyff
|1974
|Johan Cruyff
|1973
|Franz Beckenbauer
|1972
|Johan Cruyff
|1971
|Gerd Müller
|1970
|Gianni Rivera
|1969
|George Best
|1968
|Flórián Albert
|1967
|Bobby Charlton
|1966
|Eusébio
|1965
|Denis Law
|1964
|Lev Yashin
|1963
|Josef Masopust
|1962
|Omar Sívori
|1961
|Luis Suárez
|1960
|Alfredo di Stéfano
|1959
|Raymond Kopa
|1958
|Alfredo di Stéfano
|1957
|Stanley Matthews
|1956