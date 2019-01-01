Ballon d'Or'un tüm kazananları: Hangi yıl, hangi futbolcu kazandı?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'u bugüne dek kazanan futbolcuların listesi.

Ballon d'Or.

France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.

France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.

Bu ödülü en çok kazanan isimler, bu mutluluğu 5'er defa yaşayan ve .

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Peki futbolun en prestijli ödülü olarak görülen Ballon d'Or'u geçmişte kazanan tüm futbolcular kimler?

Yanıtı aşağıda...

BALLON D'OR'U KAZANANLARIN TAM LİSTESİ