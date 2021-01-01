Erling Haaland Dortmund'da kalmaya sıcak bakıyor

Birçok büyük kulübün transfer listesinde ilk sırada yer alan Erling Haaland, Dortmund ile devam eden kontratına saygı gösterdiğini söyledi.

Dortmund'un adı Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle anılan Norveçli yıldızı Erling Haaland, transfer sürecinde kulübünün alacağı kararlara saygı duyacağını söyledi. Alman ekibiyle kontratının 2024'e dek süreceğinin altını çizen 20 yaşındaki oyuncu, şu an için transferi konusundaki iplerin tamamen kulübünde olduğunu söyledi.

Haaland ne söyledi?

Ülkesinin basınından Viaplay'e konuşan Haaland, sözleşmesine saygı duyduğunu söyledi:

"Dortmund gelecek sezon yüzde 100 takımda kalacağımı söylüyorsa sözleşmeme saygı duyacağımı söylemeliyim.

"Şampiyonlar Ligi'nde yer almak benim için çok önemliydi ve bunu başardık. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyorum.

"İlk büyük kupamı yeni kazandım ve harika bir duyguydu. Büyük hayallere sahibim ve bu yüzden daha fazla kupa kazanmak istiyorum."

Kalması sürpriz olmayacak

Bu sezon Bundesliga'da inişli çıkışlı bir grafik çizen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmış olsaydı yıldız oyuncuyu takımda tutmaları bir hayli zor olabilirdi ancak ligi üçüncü sırada tamamlamaları Haaland ve arkadaşlarını takımda tutmak için ellerini güçlendirdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçta 10, toplamda ise 41 maçta 42 gol atan Haaland'ı büyük bir sürpriz olmaması halinde önümüzdeki sezonda da Bundesliga'da görebiliriz.

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