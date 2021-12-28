Erling Haaland'dan Real Madrid yönetimine Barcelona tehdidi!

Sözleşmesindeki 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi gelecek yaz aktif hale gelecek Erling Haaland'ın önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım merakla beklenirken, İtalyan basını Haaland'ın adının sıklıkla anıldığı babasının eski takımı Manchester City'den ziyade La Liga'ya daha yakın olduğunu öne sürdü.

Sky İtalya'dan Gianluca di Marzio'nun aktardığı habere göre Manchester City bu transfer için Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih ile rekabet etmeye hazır olsa da Premier Lig hayali kurmayan Haaland bu transfer için istekli görünmezken, La Liga'yı çok sevmesi nedeniyle kariyerini İspanya'da sürdürmek istiyor.

Barcelona'ya açık kapı

Habere göre PSG ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Kylian Mbappe'yi transfer edeceğinden emin görünen Real Madrid yönetimi, Real Madrid forması giymek isteyen Haaland'a da ilgi gösteriyor. Haaland ise önceliğinin Real Madrid olmasına rağmen menajerine bu transfer olmazsa Barcelona ile temasa geçmesini iletti.

Yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun kariyerinin bir sonraki adımına hazır olduğunu belirtmiş ve Norveçli golcünün Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi büyük ve oldukça zengin takımlardan birine transfer olabileceğini açıklamıştı.

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