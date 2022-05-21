Tottenham'da geçen sekiz sezonun ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'ya transfer olan Arjantinli oyuncu Erik Lamela, İspanyol ekibindeki ilk sezonunu GOAL'e değerlendirdi. Sevilla'daki ilk sezonunda 19 La Liga karşılaşmasına çıkan ve bu karşılaşmalarda beş kez fileleri sarsan Lamela, gelecek sezon daha iyi olacağını söyledi.

Henüz 13 yaşındayken River Plate'te oynadığı dönemde Barcelona'nın da ilgisini çeken Lamela, o dönemde Türkiye'ye de gelmiş çeşitli şov programlarına katılmıştı.

Sevilla'daki ilk sezonunu nasıl değerlendiriyorsun?

"Açıkçası daha iyi bir sezon geçirebilirdim. Omuz ameliyatından dolayı uzun süre antrenmanlara katılamadım ve bu durum işleri zorlaştırdı. Şimdi geri döndüm ve oynuyorum. Yavaş yavaş da olsa eski seviyeme geri dönmeye çalışıyorum."

Sevilla'da çok sayıda Arjantinli oyuncu olması adaptasyon sürecini kısalttı mı?

"Takımdaki çocuklar bana çok yardımcı oldu. Birçoğu uzun süredir burada ve hem takımı hem de şehri daha iyi tanıyorlar. Onların verdiği tavsiyelere uymaya, uygulamaya ve öğrenmeye çalışıyorum."

Sevilla'daki hayatla Londra'daki hayat arasında ne gibi farklılıklar var?

"Arjantinliyim ve Londra'da uzun süre yaşadıktan sonra iklim sorunu benim için önemli bir değişiklikti. Tamamen farklı iki şehir ama burada kendimi çok rahat hissediyorum. Burada olmanta dolayı çok mutluyum. Ailem de aynı şekilde hissediyor ve bu benim için önemli."

Premier Lig ile La Liga arasında çok fark var mı?

"Evet gerçekten var. Burada daha farklı bir futbol oynanıyor. İngiliz futbolu daha tempolu ve yoğun. Burada daha çok oynamaya çalışıyorsunuz. Çok sayıda takım geriden oyun kurmaya çalışıyor ve oyunun bu tarzda oynanmasından hoşlanıyorum."

Soyunma odasında takımın durumu nasıl görülüyor?

"La Liga'da son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içindeydik ama sonuna kadar gelemedik. Futbolda neler olacağını kestirmek zor. Her şey yolunda giderken kötü oynayarak bile kazanabilirsiniz. Son dönemde skorlar istediğimiz gibi olmadı ama takım her zaman elinden geleni yaptı. Avrupa'da bu yıl yeterince iyi değildik ama bence takım bu konuda önemli bir yol kat etti."

Ayrıntılara büyük önem veren Jose Mourinho ve Mauricio Pochettino gibi isimlerle çalıştınız. Julen Lopetegui bu isimlere kıyasla nasıl bir teknik direktör?

"Tüm antrenörler farklı ve herkesin kendine göre fikirleri var. Üçü de harika antrenörler. Daha önce de söylediğim gibi Lopetegui'nin avantajı ekibiyle birlikte birkaç yıldır burada olması ve takımı çok iyi tanıması."

Gelecek sezon Sevilla'da ne gibi hedefleriniz olacak?

"Gelecek sezon sürekliliği olan bir performans sergilemek istiyorum. Çok daha fazla maç oynayabilmeyi umuyorum ve kesinlikle daha iyi bir sezon olacağına inanıyorum."

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