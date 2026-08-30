Chelsea, Enzo Fernandez'in yakın gelecekteki ayrılığını telafi etmek amacıyla Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Camara'nın transferi konusunda Monaco ile prensipte anlaşmaya vardı.

Enzo, bu yaz Chelsea'den ayrılmaya ve teknik direktör Enzo Maresca'nın yönetiminde yeniden oynamak ile Rodri'nin Barcelona'ya ayrılışını telafi etmek üzere Manchester City'ye transfer olmaya yaklaşıyor.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye dayanarak haber veren Tribuna sitesine göre, Chelsea, Camara'nın transferi karşılığında bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 45 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Camara'nın transferi tamamen tamamlanmaya yaklaştı; iki kulüp şu anda yalnızca transfer bedelinin ödeme koşulları ve bazı bonuslar gibi bazı küçük ayrıntıları görüşüyor.

22 yaşındaki Lamine Camara'nın Monaco ile sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor.

Camara'nın transferi, Chelsea'ye Enzo Fernandez'in Manchester City'ye geçişinin önünü açma imkanı sunacak; bu transfer, 2026 yaz transfer döneminin son saatlerine daha fazla heyecan katabilir.

25 yaşındaki Enzo, Chelsea'nin saflarına 2023 kışında katılmıştı ve sözleşmesi 2032 yazına kadar sürüyor.

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