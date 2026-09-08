Bir Fransız basın raporu, bugün salı günü, Faslı Ashraf Hakimi'nin son yıllarda dikkatleri üzerine çeken olağanüstü etkisinin büyük bölümünü yitirdiğini belirtti.

"L'Équipe" gazetesi, Ashraf Hakimi'nin Paris Saint-Germain forması altında daha az başarılı bir durumda olduğunu aktardı. Çarşamba günü Slovan Bratislava ile karşılaşmak üzere Şampiyonlar Ligi'ne dönmeye hazırlanan Faslı, son sekiz ay boyunca olağanüstü etkisini yeniden kazanmakta zorlandı.

Geçen sezon önce ayak bileğinde, ardından diz arka bağlarında yaşadığı iki ciddi sakatlığın onu engellemesinin ve bunun 80 gün boyunca müsabakalardan ve 22 maçtan uzak kalmasına yol açmasının ardından, 27 yaşındaki bek oyuncusunun verimliliği gözle görülür biçimde düştü; nitekim 2026 yılında yalnızca bir gol atıp 5 gol pası verdi. Yüksek yoğunluklu koşularda gösterdiği yorulmak bilmez çaba oranı hâlâ yerinde olsa da, fiziksel üstünlüğü ve son pastaki isabeti ilk kez daha düşük görünüyor.

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Performanstaki bu gerileme, kanattaki istikrarsızlığına da bağlanıyor. 2024-2025 sezonunda Ousmane Dembélé ile aralarında oluşan teknik uyum, artık uzak bir hatıra gibi görünüyor.

Son aylarda, Faslı milli oyuncu, Luis Enrique'nin zorlu sisteminde kanat mevkiindeki sürekli değişikliklerle başa çıkmak zorunda kaldı; sırasıyla Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in ve son olarak Mayulu Akliouche'un yanında oynadı. Aralarında gerçek bir uyum olmadan, Hakimi baskı altında etkinliğini yitiriyor ve bu da pas verirken bazı teknik hataların yeniden ortaya çıkmasına imkân tanıyor.

Enrique, Ashraf Hakimi'ye yardım edecek

Özellikle Monaco karşısında alınan son 1-2'lik yenilgide olduğu gibi, kötü kararlarla belirginleşen bu zorlu döneme rağmen, başkent kulübü paniğe kapılmıyor; L'Équipe gazetesinin aktardığına göre.

Teknik ekip, savunmacının seviyesini yeniden yakalaması için düzenli oyun süresine ihtiyaç duyduğunun tamamen farkında. Sakatlığın nüksetme riskine maruz kalmadan en iyi fiziksel formuna dönmesine yardımcı olmak için Luis Enrique, önümüzdeki haftalarda ona belirli dinlenme dönemleri vermeyi planlıyor; takımdaki diğer temel oyuncularla daha önce başarıyla denediği bir oyun süresi yönetimi stratejisini uygulayarak.

Saha içindeki performansının yanı sıra, Faslı oyuncu saha dışında da büyük baskılarla karşı karşıya ve bu da seviyesindeki gerilemeyi açıklıyor.

Haziran sonunda, Versailles İstinaf Mahkemesi, Şubat 2023'e uzanan tecavüz suçlamaları nedeniyle onun yerel ceza mahkemesine sevkini onadı.

Kararı Yargıtay nezdinde temyize götürmüş olsa ve kararın önümüzdeki ekim ayında çıkması beklense de, kendisine yakın olanlar, 12 ila 18 ay içinde yapılması planlanan duruşmayı beklerken tam bir sükûnetini koruduğunu vurgulasa da, Hakimi bu hukuki yükü taşırken sezon boyunca iyi bir performans sergilemek zorunda kalacağının farkında.

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Tüm bu sebeplerden dolayı Hakimi, bu sezonun başında beklenenin altında bir performans sergiliyor