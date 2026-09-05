Paris Saint-Germain kulübü dün cuma günü, İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin sözleşmesini 2030 yazına kadar uzattığını açıkladı.

Sport gazetesi, L'Equipe'e dayandırdığı haberinde, yeni sözleşmenin Enrique'nin maaşını sezon başına toplamda yaklaşık 20 milyon euroya çıkaracağını aktardı.

Bu rakam, aynı gazetenin toplamda aylık yaklaşık 1 milyon euro, yani yıllık yaklaşık 12 milyon euro olarak değer biçtiği Enrique'nin mevcut maaşına kıyasla büyük bir artışı temsil ediyor.

Bir başka deyişle, Enrique sezon başına yaklaşık 8 milyon euro ilave kazanacak; bu da devasa bir artış anlamına geliyor.

L'Equipe gazetesine göre bu artış, teknik direktörün kazandığı yeni statüyle orantılı. Kulüp başkanı Nasır El Halifi, Enrique'yi dünyanın en iyi teknik direktörü olarak görüyor.

Böylece Luis Enrique aynı zamanda dünyanın en yüksek maaş alan teknik direktörlerinden biri hâline geliyor. Paris kulübünün pek çok taraftarının da düşünebileceği gibi, bu son derece hak edilmiş bir takdir gibi görünüyor.

Enrique, 2023'te göreve gelmesinin ardından Paris'in tarihinin görünümünü değiştirdi ve 13 kupa kazanarak Fransız kulübünün tarihindeki en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.

Bu kupalar arasında Fransa Ligi'nde 3 şampiyonluk, Fransa Kupası'nda 2 şampiyonluk ve en önemlisi kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 şampiyonluğunun yanı sıra diğer yerel ve uluslararası kupalar bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon özellikle olağanüstüydü; Paris Saint-Germain üst üste beşinci kez Fransa Ligi şampiyonu oldu, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanarak iki kez Avrupa şampiyonu oldu.

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