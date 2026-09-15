Enrique'den şok karar: Ruiz ile altın ortaklık sona eriyor

İspanyol yıldız Fabian Ruiz ile teknik direktörü Luis Enrique arasındaki ilişki, son yıllarda dramatik bir değişim yaşadı. Teknik direktör, 2022 Katar Dünya Kupası'nda İspanya millî takımı kadrosundan onu çıkararak herkesi şoke eden bir karar almış, bu karar o dönemde ikili arasındaki ilişkinin niteliğine dair geniş çaplı soru işaretleri doğurmuştu; ancak dört yıl sonra durum tamamen değişti.

İspanyol orta saha oyuncusu, Enrique'nin Paris Saint-Germain'deki projesinin temel taşlarından biri hâline geldi ve teknik direktörle birlikte son iki sezonda, diğer birçok kupanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazandı.

O döneme eşlik eden medya gürültüsüne rağmen Ruiz, teknik direktörüyle herhangi bir kişisel anlaşmazlık yaşadığını yalanlıyor ve "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları söylüyor: "Beni Dünya Kupası kadrosundan çıkardığında, ardından daha sonra Paris Saint-Germain'in başına geldiğinde, herkes bana aramızda bir husumet ya da anlaşmazlık olup olmadığını soruyordu. Cevabım her zaman şuydu: Hayır, ilişkimiz son derece mükemmel. Teknik direktör her zaman zor kararlar almak zorunda kalır ve bu kadar çok seçkin İspanyol oyuncu varken, bazılarının kadro dışı bırakılması doğaldı; o seferinde de tercih benim aleyhime oldu."

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Önceki kadro dışı bırakılma, Ruiz'in Enrique'nin Paris ekibine teknik direktör olarak atanması haberini büyük bir coşkuyla karşılamasına engel olmadı. Zira eski teknik direktörünün kapasitesini ve takıma neler katabileceğini çok iyi biliyordu; böylece bu erken bahis, kariyerinin en başarılı ortaklıklarından birini ortaya çıkaran bir gerçeğe dönüştü.

İspanyol orta saha oyuncusu bu değişimi şu sözlerle açıkladı: "Paris Saint-Germain'e gelmesinden çok mutlu oldum; çünkü dünyanın en iyileri arasında olduğunu biliyorum ve tarzının takıma fayda sağlayacağına, her oyuncudan en iyisini çıkaracağına inanıyordum. Nitekim öyle de oldu. Harika bir ilişkimiz var ve birlikte birçok kupa kazandık."