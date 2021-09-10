En çok kupa kazanan oyuncu olan Dani Alves, artık serbest

Brezilyalı sağ bek, Sao Paulo ile yollarını ayırdı.

"Modern futbolda dünyanın en iyi sağ bekleri kimler?" diye sorulsa, birçoğu Dani Alves'i ilk beşe yazacaktır.

Sevilla ve Barcelona'da yıllarca top koşturan Brezilyalı futbolcu, artık serbest bir oyuncu.

2019'dan bu yana Sao Paulo'da forma giyen Dani Alves, maddi anlaşmazlıklar nedeniyle Brezilya ekibinden ayrıldı.

Bonservisini elinde bulunduran 38 yaşındaki sağ bek, şimdi kendisine kulüp arıyor.

Dani Alves'in kariyeri

Profesyonel futbol yaşantısına Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Alves, 2002'de kiralık olarak, 2003'te ise bonservisiyle birlikte Sevilla'nın yolunu tuttu.

Beş sene La Liga ekibinde forma giyen Brezilyalı sağ bek, burada sergilediği performansla tüm dünyanın gözünü üzerine çevirdi ve bu sayede 2008'de 35.50 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Sekiz sene Katalan devinde forma giyen Alves, 2016'da bedelsiz olarak Juventus'a, 2017'de ise yine bonservisi elinde bir şekilde Paris Saint-Germain'e katıldı.

Paris'te iki sezon geçiren Breziyalı oyuncu, 2019'da ise Brezilya'ya geri döndü ve Sao Paulo ile sözleşme imzaladı.

Dani Alves'in kazandığı kupalar

Brezilyalı sağ bek, bugüne kadar kazandığı 41 kupa ile dünyanın en fazla kupa kazanan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Sevilla'da iki UEFA Avrupa Ligi, bir Avrupa Süper Kupası ve bir de İspanya Kupası kazanan tecrübeli sağ bek, Barcelona'da ise üç Şampiyonlar Ligi, altı La Liga, beş Kral Kupası, beş İspanya Süper Kupası, üç UEFA Süper Kupası ve üç Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Barcelona'nın ardından Juventus'a katılan Alves, burada bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Kupası'nı koleksiyonuna ekledi.

PSG'de iki Ligue 1, bir Fransa Ligi Kupası ve iki Fransa Süper Kupası kazanan Alves, Brezilya Milli Takımı ile de iki Copa America, bir U-20 şampiyonluğu iki de Konfederasyon Kupası zaferi elde etti.

Daha fazlası için:

YORUM | Sivasspor maçından bu yana Fenerbahçe’de neler değişti?

Jorge Jesus: Gedson Fernandes, Türkiye'ye gitmek istemedi

PSG'de Messi ve Neymar neden oynayamayacak?