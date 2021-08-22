Emre Mor yeniden Süper Lig'e dönüyor

Potansiyeline bir türlü ulaşamayan milli futbolcu, şansını bir kez daha Süper Lig'de deneyecek.

Türkiye adına büyük bir hayal kırıklığıyla noktalanan EURO 2016'da sergilediği futbolla Türk futboluna ismini ezberleten ve Borussia Dortmund ile Celta Vigo gibi köklü kulüplere çift haneli bonservis bedelleri ödeten Emre Mor'un yeni durağı Süper Lig oluyor.

Karagümrük ile anlaşan Emre, kısa bir süre içinde imza atacak.

Bonservisi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da bulunan ve kulübün uzun bir süreden bu yana yaptığı en pahalı yatırım olan Emre, bir süre önce kadro dışı kalmış ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürmüştü. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile anlaşan Emre, serbest kalamadığı için istediği teklifleri alamadı.

Galatasaray'da da oynamıştı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Emre'nin 1 milyon euro'nun biraz üzerinde olan maaşının bir kısmını Karagümrük, bir kısmını ise Celta Vigo karşılayacak ve böylece 24 yaşındaki oyuncunun herhangi bir gelir kaybı olmayacak. Celta Vigo ise öncelikli hedeflerinden biri olan Emre ile yolları ayırma planını gerçekleştirmiş olacak.

Karagümrük'e imza atmak için İstanbul'a gelen Emre Mor'un transferinin kısa bir süre içerisinde duyurulması beklenirken, bu genç oyuncunun ikinci Süper Lig macerası olacak. 2019-2020 sezonu başında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Emre, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10 lig maçında gol atmamamıştı.

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