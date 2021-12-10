Menajeri Mino Raiola'ya göre Erling Haaland'ın elinde, Borussia Dortmund'dan Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine uzun zamandır beklenen transferini gelecek yaz gerçekleşirmek için büyük bir şans var.

Haaland, önce Red Bull Salzburg ve şimdi de Dortmund için ürkütücü bir sayıda gol attığı için son yıllarda neredeyse sürekli bir transferle ilişkilendirildi.

Raiola, Norveçli yıldızın artık bir sonraki adıma hazır olduğunu hissediyor ve Avrupa'nın birçok dev kulübün ona teklif getireceğini söylüor.

GOAL'ün, Haaland'ın bir sonraki hedefinin olduğu öğrendiği Real Madrid de dahil.

Ne söylendi?

Sport1'e konuşan Raiola, Haaland'ın muhtemelen 2022 yazında, en kötü ihtimalle ise bir sonraki yıl Borussia Dortmund'dan ayrılacağını söyledi

Raiola ayrıca Manchester City'nin Haaland için Premier Lig'deki tek olası hedefi olduğunu ima ederken, Manchester United'ın bu transferdeki şansını göz ardı etti.

United, ocak 2020'de Salzburg'dan ayrıldığında Haaland'ı kadrosuna katmaya çalışmıştı, ancak Dortmund bu yarıştan zaferle ayrıldı. Şimdi United yine amacına ulaşamayacak gibi görünüyor.

Raiola, Haaland'ın transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Bir sonraki adımı atabilir ve atacak. Bayern, Real, Barcelona, ​​​​Manchester City. Gidebileceği büyük kulüpler bunlar. City, son yıllarda United'dan önemli ölçüde daha fazla şampiyonluk kazandı. Dortmund'a gittik ve hepimiz bu adımın geleceğini biliyorduk.

"Belki bu yaz, belki sonraki yaz. Ama Erling'in bu yaz ayrılma ihtimali çok yüksek. Göreceğiz."

Haaland'ın serbest kalma maddesi

Haaland'a bu kadar faza talebin olmasının nedenlerinden biri de, serbest kalma maddesinin varlığı.

Spekülasyonlar, maddeyi 75 ile 90 milyon euro arasında tutuyor, ancak Raiola böyle bir maddenin varlığını doğrulamayı veya reddetmeyi açıkça reddetti.

"Bu durum benimle oyuncu arasında kalır. Dışarıya bir şey söylemesine izin verilen sadece iki taraf var, kulüp ve oyuncu. Asla detaylardan bahsetmiyorum.

"Biz ve Dortmund tam olarak ne olması gerektiğini biliyoruz. Bunu çok net bir şekilde yapılandırdık. Sözleşme olsun ya da olmasın, her zaman çok açık bir iletişimimiz var.

"Birbirimize dürüst davranıyoruz. Bu, kağıt üzerindeki her şeyden çok daha önemlidir. Kağıt ancak bir şeyler ters giderse oradadır, o zaman ona ihtiyacın olur, başka türlü olmaz."

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