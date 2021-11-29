Efsane kaleci Gianluigi Buffon'dan papağan tepkisi!

Yaz transfer döneminde eski takımı Parma'ya geri dönen 43 yaşındaki efsane kaleci Gianluigi Buffon, Sky Sport'a yaptığı açıklamada efsanesi olduğu Juventus, İtalya Milli Takımı ve Parma'nın son durumunu değerlendirdi. Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Buffon, birkaç kişi eleştirdi diye futbolu bırakma kararı almayacağını söyledi.

İtalya Milli Takımı hakkında

"İtalya'nın Dünya Kupası olmadan 12 yıl geçirebileceği düşünülemez. Takımı ve Roberto Mancini'yi play off öncesinde desteklememiz gerekiyor. Önce Kuzey Makedonya'yı ardından da Portekiz-Türkiye eşleşmesinden gelecek rakibi eleyebilecek güce sahibiz.

"Katar'da EURO 2020'deki gibi başarılı olabileceğimize inanıyorum."

Juventus hakkında

"Juventus'un bir düşüş trendine gireceği çok açıktı çünkü dokuz yıllık uzun başarı serisinin bir sonu olacaktı. Bunu 20 yıl yapmak mümkün değil. Kadroyu tek tek ele almam gerekirse Milan ya da Inter'in gerisinde olduklarını düşünmüyorum.

"Bence Chiellini ve Bonucci gibi oyuncuları klonlamak gerekiyor. Hayatta tüm döngüler sona erer ve yeniden inşa etmek de zaman alır. Şimdi dokuz yıllık yeni bir seri için yeniden bir yapı kurulmalı.

"Chiesa takımda kalırsa sembol bir oyuncuya dönüşebilir ama bu süreç zaman alacak"

Parma hakkında

"Her zaman taraftarlar için oynadım. Hatalar yaptım ama hayat her zaman bunu telafi etmek için size şanslar sunar. Lecce maçının ilk yarısını 4-0 geride kapattığımızda iki papağanın Buffon'un neden bırakmadığını sorduğunu duymak zorunda kaldım.

"Bir maç kötü gitti diye diğer maçların hiçbir değeri olmadığını düşünüp bırakmalı mıyım?"

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