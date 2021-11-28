Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or'u kazanan Messi ile ilgili tek amacı var: "Bana söyledi"

France Football editörü Pascal Ferre, Cristiano Ronaldo'nun tek amacının Lionel Messi'den daha fazla Ballon d'Or kazanmak olduğunu iddia etti.

Şu anda Manchester United'da ikinci dönemini geçiren Ronaldo kariyeri boyunca Ballon d'Or'u beş kez kazandı ancak uzun yıllar kıyaslandığı Messi, Portekizli yıldızdan bir ödül fazlasına sahip.

Her iki yıldız da bu yıl büyük ödül için yarışıyor ve Ferre, Ronaldo'nun kariyerini sonlandırmadan önce Messi'yi gölgede bırakmaya çalıştığını söyledi.

Pascal Ferre ne söyledi?

Ballon d'Or ödülü France Football tarafından veriliyor. France Football'un genel yayın yönetmeni Pascal Ferre, Portekizli yıldızın kariyerinin bu aşamasında Ballon d'Or ödülüne kupa kazanmaktan daha önem verdiğini anlattı.

Ferre, New York Times'a verdiği demeçte, "Ronaldo'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü ile emekli olmak" dedi.

"Biliyorum çünkü bana söyledi."

Ronaldo bu yıl Messi'yi geçebilecek mi?

Ronaldo toplamda 36 gol atmasına ve Juventus'taki son sezonunda İtalya Kupası'nı kaldırmasına rağmen 2021 Ballon d'Or oylamasında favori görülmüyordu.

36 yaşındaki oyuncu aynı zamanda milli formayla Portekiz tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu, ancak bu durum onu bazıları için Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema'nın önüne geçirmedi. Ballon d'Or adayları arasında bu üç isimin ön plana çıktığı iddia edildi.

Hatta eski Barcelona kaptanı Messi'nin Arjantin ile Copa America bekleyişini nihayet sona erdirmesinin ardından ödülü kazanan isim olacağı konuşuldu.

Ancak, Ferre bu iddiaları hızla çürüttü ve BILD'e şunları söyledi: "Son 10 günde duyduklarımız birer saçmalık. Büyük bir blöf."