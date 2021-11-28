Yanlış rotasyon Galatasaray'a pahalıya patladı

Galatasaray karşılaşma öncesinde Türk futbol camiasını derinden üzen bir haber aldı. Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. 2018-2021 yılları arasında sarı kırmızılı kulübün başkanlığını yapan Cengiz, görevi bu yaz Burak Elmas'a devretmişti.

Galatasaray oyunun ilk bölümünde önde pres yaparak Yeni Malatyaspor'un kendi yarı alanından rahat çıkmasına izin vermedi. Rakip sahada kazanılan topları da hızlı bir şekilde kanada aktararak tehlikeli olmaya çalıştı. Galatasaray'ın orta sahadaki yaratıcı isimlerinden yoksun olması ve rakibin ortayı kalabalık tutma çabası göz önüne alındığında bu mantıklı bir tercih gibi görünebilir. Ancak solda Van Aanholt'un, sağda ise Yedlin'in yeterli hücum katkısını verememesi Galatasaray hücumunu açmaza sürükledi.

Galatasaray ilk 11'inde sağ önde kendine yer bulan Barış Alper Yılmaz'ın etkisi performansı da hayal kırıklığı yarattı. Sık sık yerde kalan ve etkili olamayan genç oyuncu bu sezon pek de fazla bulamadığı forma şanslarından birini oldukça kötü kullandı.

Konuk takım topun ve oyunun hakimi olsa da, gole ilk yaklaşan taraf Yeni Malatyaspor oldu. Mounir Chouiar 30. dakikada Galatasaray kalesine ceza sahası dışından etkili bir şut gönderdi, ancak Muslera topu kornere çeldi. Sadece üç dakika sonra sol kanattan ceza sahasına giren Haddadi'nin vuruşunda Muslera bu kez ayaklarıyla golü önledi.

Terim 45 dakikayı çöpe attı

Beşli savunmayla sahaya çıkan ve top rakipteyken kapanmayı tercih eden Yeni Malatyaspor karşısında Cicaldau, Morutan, Feghouli ve Kerem'in maça kulübede başlaması Galatasaray'a en net tabirle 45 dakika kaybettirdi. Yanlış rotasyon, üç gün önce Marsilya'ya dört gol atan Galatasaray'ı, ligin en fazla gol yiyen ikinci ekibine karşı pozisyon üretemeyen bir takıma dönüştürdü. Ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor kalesinde 27 gol görürken, Yeni Malatyaspor için bu sayı 23. Üstelik Malatya ekibi, bu 23 golün 16'sını kendi evinde yedi. Fakat sarı kırmızılı ekip ilk yarıda bırakın net gol pozisyonuna girmeyi, tehlikeli sayılabilecek bir atak yapmakta bile zorlandı.

Cezası nedeniyle maçı tribünden izlemek zorunda kalan Fatih Terim, takımın etkisiz kalmasında personel tercihinin payı olduğunu görmüş olacak ki, ikinci 45 dakikaya Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz yerine Cicaldau ve Kerem ile başladı.

İkinci yarıdaki çaba yetmedi

Galatasaray soyunma odasından fırtına gibi döndü. Henüz ikinci yarının ilk saniyelerinde sol kanattan yapılan ortada Diagne'nin dokunduğu top direkten döndü. 48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunda ise kaleci Ertaç başarılıydı.

İlk yarıda rakip kaleye sadece iki şut çekebilen ve bu iki denemede isabet bulamayan Galatasaray, ikinci yarıda Yeni Malatyaspor kalesini tam 11 kez yokladı. İkinci 45 dakikada %71 topla oynama oranı yakalayan Galatasaray, buna rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı. Yeni Malatyaspor'un bir puana tutunmasında, kritik kurtarışlara imza atan Ertaç Özbir'in payı çok büyüktü.

Avrupa'da farklı, ligde farklı

Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı oynadığı futbolla taraftarlarını mest eden Galatasaray, bu oyunu yine Süper Lig'e taşıyamadı. Avrupa'da daha açık oynayan rakiplere karşı geçiş oyunuyla etkili olan Galatasaray, benzer bir oyunu Süper Lig'in kapanan takımlarına karşı sergilemekte zorlanıyor. Bu durum, sezon başından beri Fatih Terim'in çözemediği bir problem olarak tekrar tekrar kendini gösteriyor. Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Galatasaray, lig yarışına yeniden dahil olmak istiyorsa bu ligin dinamiklerine uygun bir strateji geliştirmek zorunda.