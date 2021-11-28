Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, 14. haftada Fatih Karagümrük'ü deplasmanda Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte ilk 14 haftayı 11 galibiyet üç beraberlikle tamamlayan bordo-mavili ekip, 26 maçtır yenilgi yüzü görmedi ve en uzun serisini tekrarladı.

Trabzonspor 26 yıl önceki serisini tekrarladı

Opta verilerine göre Süper Lig'de 26 maçtır kaybetmeyen (15 galibiyet, 11 beraberlik) Trabzonspor, 1995'ten bu yana en uzun yenilmezlik serisini (26 maç) tekrarladı.

26 - Süper Lig'de 26 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (15G 11B), 1995'ten (26 maç) bu yana en uzun serisini tekrarladı. Lider. pic.twitter.com/ryeFqAaJSk — OptaCan (@OptaCan) November 28, 2021

Avcı en uzun serisini yineledi

Yine Opta verilerine göre Trabzonspor'un başındaki son yedi maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yinelemiş oldu (Başakşehir - Trabzonspor).

Trabzonspor'u neler bekliyor?

Lider Trabzonspor, sıradaki maçını 4 Aralık tarihinde Adana Demirspor ile kendi sahasında oynayacak. Ardından bordo-mavili ekip, 11 Aralık'ta ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.