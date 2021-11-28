Trabzonspor, 1995'ten bu yana en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, 14. haftada Fatih Karagümrük'ü deplasmanda Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte ilk 14 haftayı 11 galibiyet üç beraberlikle tamamlayan bordo-mavili ekip, 26 maçtır yenilgi yüzü görmedi ve en uzun serisini tekrarladı.
Trabzonspor 26 yıl önceki serisini tekrarladı
Opta verilerine göre Süper Lig'de 26 maçtır kaybetmeyen (15 galibiyet, 11 beraberlik) Trabzonspor, 1995'ten bu yana en uzun yenilmezlik serisini (26 maç) tekrarladı.
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Avcı en uzun serisini yineledi
Yine Opta verilerine göre Trabzonspor'un başındaki son yedi maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yinelemiş oldu (Başakşehir - Trabzonspor).
Trabzonspor'u neler bekliyor?
Lider Trabzonspor, sıradaki maçını 4 Aralık tarihinde Adana Demirspor ile kendi sahasında oynayacak. Ardından bordo-mavili ekip, 11 Aralık'ta ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.