Futbol kariyerini noktalayan Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben, atletizm kariyerindeki ilk maratonunu tamamladı.

Rotterdam sokaklarındaki maratona katılan Robben yarışı tamamlayabildiği için mutlu olduğunu söyledi. Kendisini izlemeye gelen insanlara teşekkür eden Robben, maratonun eğlenceli bir süreç olmadığını itiraf etti.

Ne söylendi?

Yerel kanal Rijnmond'a konuşan Robben "Başardım ama eğlenceli bir deneyim olmadığını söylemem gerekiyor. Sık sık kendimle mücadele ettim ama başarmam gerektiğini biliyordum. Benim için önemli bir meydan okumaydı. İzlemeye gelen seyirciler büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Başlangıçta biraz kafam karışmıştı ama zamanla bunu aşmayı başarıyorsunuz" dedi.

2009'da katıldığı Bayern Münih'de sekiz kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi kupasını da koleksiyonuna ekleyen Robben, Chelsea ve Real Madrid gibi büyük takımların da formasını giymişti.

Başarılarla dolu 21 yıllık kariyerine Dünya Kupası finali de sığdıran Robben, Groningen'de sona eren kariyerinin ardından maraton koşuculuğuna başlamıştı.

Daha fazla okuma