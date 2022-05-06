Edinson Cavani'den Cristiano Ronaldo yorumu: "Haklıydım"

Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo'nun kulübe dönmesinin ardından Manchester United'daki rolüyle ilgili ilk korkularının gerçekleştiğini itiraf etti.

United, Paris Saint-Germain'den ayrılmasından iki ay sonra ekim 2020'de Cavani'yi ücretsiz bir şekilde transfer etti ve tecrübeli golcü, Old Trafford'daki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergiledi.

Uruguaylı, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'i ikinci bitirmesine ve Avrupa Ligi finaline ulaşmasına yardımcı olurken 39 maçta 17 gol attı ve bu süreçte sözleşmesini bir yıllık daha uzattı. Ancak 2021-22 sezonunda kayboldu.

Cavani, Ronaldo için ne dedi?

Ronaldo geçen yaz Juventus'tan Manchester United'a transfer oldu ve o zamandan beri takımın ilk santrforu konumunda. Cavani ise bir dizi sakatlığın da etkisiyle forma savaşında çok geride kaldı.

35 yaşındaki Portekizli süperstarın dönüşü resmîleştikten sonra zorlu bir sezon öngördüğünü düşünen Cavani, haklı olduğunun kanıtlanmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

ESPN Brezilya'ya konuşan Cavani, şunları söyledi:

"Transferin gerçekleştiği an, Manchester United'ın Cristiano ile sözleşme imzalamasının iyi bir şey olduğunu düşündüm.

"Bugünlerde futbol dünyası hakkında biraz bilgi sahibi olduğum için yaptığım ilk şey [ağabey ve menajer Walter Fernando Guglielmone]'u aramak oldu ve 'Fernando, eğer bu bir hafta önce olsaydı, bana başka birini bulmanı isterdim' dedim.

"Ama bunu, Cristiano Ronaldo ile oynamak istemediğimden dolayı söylemedim. Çünkü hedefleri olan, harika bir profesyoneli tanıma fırsatım oldu.

"Ama futbolda işlerin nasıl yürüdüğünü bildiğim için bu yüzden kardeşimle konuştum.

"Bu daha çok durumu anlamakla ilgiliydi. Manchester'daki rolümü kaybedeceğim için değil. Aniden olduğu için hiçbir şey hissetmedim. 'Oynayacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız' diye düşündüm. Beni bir süre takımın dışında tutan sakatlıklarıma aldırmadan...

"Geçen sene yaşadığımdan farklı olarak zor durumlar yaşadım. Birkaç ay sonra tekrar ağabeyimi aradım ve 'Sezon başında ne söylediğini hatırlıyor musun?' dedim. Futbolda sır yoktur. Benim için her şey çok açık.

"Kardeşimi aradım ve bunu söyledim. 'Olumlu ol Edi, iyi iş çıkaracaksın...' dedi. Bana çok şey söyledi. Her şeyin daha iyi olabileceğinden şüphem yoktu.

"Ama her şey hepimizin bildiği gibi oldu ve hepsi bu, işte buradayız, bulunduğum her yerde olduğu gibi takımıma yardım etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama futbolu düşünme ve görme tarzım bana haklı olduğumu gösterdi.

"İlk birkaç ay ve sonrasında sakatlıklarla ilgili sorunlarım vardı ve bir süredir uzaktaydım. Ama o dönemde olanlardan bir kısmı buydu."

Cavani'nin sıradaki hamlesi ne?

Cavani, 30 Haziran'da yeniden serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor ve Arjantinli takım Boca Juniors'a transfer olacağı konuşuluyor.

GOAL, Botafogo'nun da veteran forvetle iilgilendiği bilgisine ulaştı. Ancak Guglielmone, oyuncusunun Avrupa'da kalmak istediği konusunda ısrar ediyor.

Oyuncunun menajeri, konuyla ilgili El Pais'e şunları söyledi

"Şu anda bu doğru değil [Boca söylentileri].

"Her şey olabilir. Öncelik Avrupa'da devam etmek."