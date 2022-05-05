Mbappe'nin annesi, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzalandığına dair çıkan haberleri yalanladı

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamary, Paris Saint-Germain yıldızının iki yıllık sözleşme uzatmasını kabul ettiği yönündeki haberleri "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi.

Son duruma göre Mbappe, mevcut anlaşması 30 Haziran'da sona erdiğinde serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor ve Real Madrid'e transfer olasılığı yüksek.

GOAL, PSG'nin yenileme görüşmelerini hızlandırdığını doğruladı, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı.

Mbappe'nin annesi ne söyledi?

Fransız yayın kuruluşu Le Parisien Perşembe günü yaptığı açıklamada, PSG ve Mbappe'nin, yıldız oyuncuyu 2024 yılına kadar kulüpte tutacak iki yıllık bir uzatma konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Ancak Fayza Lamari, İspanyol gazetesi Marca aracılığıyla iki yıllık yeni sözleşme yapıldığına dair çıkan haberleri kısa ve net bir dille yalanladı.

Mbappe'nin annesi yaptığı açıklamada, "Kylian'ın sözleşme yenileme haberi tamamen yanlış" dedi.

Mbappe'nin geleceği

Mbappe, nihai bir karar vermek için sezonun sonunu bekliyor gibi görünüyor.

23 yaşındaki oyuncu geçen yaz Madrid'e gitmek için baskı yaptı. Ancak transfer başarısız olduktan sonra 2021'de 43 maçta 35 gol atarak şimdiye kadarki en iyi bireysel sayılarına ulaştı.

Mbappe, Madrid'in bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor, ancak Nisan ayında Lorient'e karşı 5-1'lik bir galibiyetin ardından PSG ile yeni sözleşme imzalamasının hala mümkün olduğunu kabul etti. Mauricio Pochettino da geçen hafta bir ipucu verdi.

Mbappe ile gelecek sezon hala PSG'de olmalarının ne kadar muhtemel olduğu sorulduğunda, teknik dirktör basın toplantısında şunları söyledi: "Her ikimiz de yüzde 100".

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