İZLE | Roma ve Leicester City taraftarları, Claudio Ranieri'ye olan sevgilerini gösteriyor

UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmesinde İtalyan ekibi Roma ile İngiliz temsilcisi Leicester City, rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Maçı izleyenler arasında ise İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Claudio Ranieri yeri alıyor.

Karşılaşma Roma'nın üstünlüğü ile sürerken yaşanan bir olayda duygu dolu anlar yaşandı. Ranieri'nin stadyumun dev ekranına gelmesiyle deplasman tribününde oturan Leicester City taraftarları ayağa kalktı ve eski teknik direktörlerini selamladı.

Roma Olimpiyat Stadı'nın dev ekranında eski menajerlerini gören Leicester taraftarları Claudio Ranieri'ye sevgilerini böyle gösterdi ♥️pic.twitter.com/2jUoYGtNkn — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 5, 2022

Bunu gören Roma taraftarları da Leicester City tarafına katıldı ve İtalyan teknik direktörü bağrına bastı.

Her iki takım taraftarlarının kendisini selamladığını gören Ranieri'nin ise gözlerinin dolduğu görüldü.

Ranieri'nin kariyeri

Futbola Roma'da başlayan Ranieri, 2 sezon burada kalmasına rağmen sadece 6 maça çıktı.

Ranieri'nin oyunculuk kariyeri pek parlak olmasa da teknik direktör olarak futbola adını altın harflerle yazdırmış durumda.

2015-2016 sezonunda Leicester City ile adeta bir peri masalına imza atan Claudio Ranieri, kulübün efsaneleri arasında yer alıyor.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok kulübü çalıştıran Ranieri, en son Premier Lig ekibi Watford'u çalıştırmıştı.

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