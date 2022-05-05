Jose Mourinho; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finale ulaşan ilk teknik oldu

UEFA'nın bu sezon yürürlüğe koyduğu üç numaralı turnuva Konferans Ligi'nde Roma, Premier Lig ekibi Leicester City'yi eleyerek finale yükseldi.

Roma'nın finale yükselmesi ise teknik direktör Jose Mourinho için bir başka kariyer basamağı anlamına geliyordu.

Portekizli teknik direktör; UEFA'nın tüm turnuvalarında finale ulaşan ilk teknik direktör olma başarısı gösterdi.

Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Manchester United ile Avrupa Ligi ve son olarak Roma ile Konferans Ligi finallerine yükselen Mourinho, bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine ulaşan ilk teknik direktör Jose Mourinho oldu. pic.twitter.com/4JDUpyOJm4 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 5, 2022

Dört farklı takımla final

Jose Mourinho'nun başarısını farklı kılan ise gittiği hemen hemen her takımda final oynamasıdır.

Bu gözlem ise istatistiklere de yansıdı.

Jose Mourinho, Avrupa Kupaları tarihinde dört farklı taakıma da final sevinci yaşatan ilk teknik direktör oldu.

4 - Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör Jose Mourinho oldu:



Porto (UEFA Kupası & Şampiyonlar Ligi)

Inter (Şampiyonlar Ligi)

Manchester United (Avrupa Ligi)

Roma (Konferans Ligi)



Doyumsuz. pic.twitter.com/hpZjo1GnMC — OptaCan (@OptaCan) May 5, 2022

Porto'da UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması onu "Özel Kişi" yaptı.

Son yıllarda kupa almakta zorlanan Manchester United ile Avrupa Ligi sevinci yaşadı.

Son olarak ise Roma ile zorlu rakibi Leicester City'yi geçerek bu sezon ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi.

Daha fazla okuma

Dani Alves, Real Madrid'in Manchester City galibiyetini değerlendirdi: "Futbolda şans diye bir şey yoktur"