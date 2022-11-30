Dusan Vlahovic, Sırbistan formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk iddiası yüzünden mi yedek kaldı?

Dusan Vlahovic, takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu haberlerini sert bir dille yalanladı ve söylentilere son verdi.

Vlahovic, 2022 Dünya Kupası'nda yeterli süre alamadı

Gazeteci Richard Wilson, Vlahovic'in yedek kaleci Rajkovic'in eşiyle birliktelik yaşadığını iddia etti

Dusan Vlahovic bu dedikoduları yalanladı

NE OLDU? Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Vlahovic'in yedek kalma sebebini araştıran gazeteci Richard Wilson bazı iddialarda bulundu. Dünya Kupası öncesinde yapılan kampta takıma moral vermek için ailelerin de davet edildiğini söyleyen Wilson, Dusan Vlahovic'in bu sırada yedek kaleci Rajkovic'in eşi Ana Cakic ile birlikte olduğunu iddia etti. Bu dedikodulara Vlahovic'ten sert bir yalanlama geldi.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Dusan Vlahovic hakkında çıkan iddialar hakkında şunları söyledi: "Buraya gelip bunu açıklamak zorunda kalmam çok üzücü. Söylenenler tamamen saçmalık. Hayatlarında yapacak daha iyi bir şeyi olmayan insanların uydurduğu bir şey."

SIRBİSTAN İÇİN SIRADA NE VAR? Sırbistan, 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, İsviçre ve Kamerun'a karşı mücadele verdi. Oynanan iki mücadelede yalnızca 1 puan toplayan Vlahovic ve arkadaşları, şu anda Brezilya'nın lider olduğu grupta son sırada yer alıyor.

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