Elit düzeydeki futbol, yayın sözleşmeleri ve kurumsal sponsorluk anlaşmaları sayesinde kulüplerin etrafında milyarlarca dolarlık geliri olan kazançlı bir iş.

Futbolda başarı, ilgili paranın yanı sıra prestij de getirir ve aynı zamanda genel olarak halktan iyi niyet kazanmanın çok güvenilir bir yoludur. Bu nedenle, oyunun dünyadaki birçok milyoner ve milyarder için çekici bir yatırım fırsatı haline gelmesi şaşırtıcı değil.

İşte dünyanın en zengin futbol kulübü sahipleri...

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Kamu Yatırım Fonu | Newcastle | 430 milyar dolar

Suudi Arabistan'ın egemen servet fonu, Premier Lig tarafından sadece altı ay önce bloke edilen bir devralmayı tamamlamak için ekim 2021'de Newcastle'da yüzde 80 hisse satın aldı. Kamu Yatırım Fonu; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Hindistan, Fransa ve Brezilya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şirketlere ve projelere büyük yatırımlar yaptı.

Kamu Yatırım Fonu'na Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman başkanlık ediyor. Yasir Al-Rumayyan ise Newcastle başkanlığına atandı.

Sovereign Wealth Fund Institute'a göre, fonun 430 milyar dolar'ı aşan varlıkları olduğu bildirilirken, RB Sports & Media ve PCP Capital Partners, devralmanın bir parçası olarak Newcastle'da %10 hisseye sahip.

Bin Salman'ın kişisel servetinin yaklaşık 17,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Şeyh Mansur | Man City, Melbourne City, New York | 20 milyar dolar

Şeyh Mansour olarak da bilinen Mansour bin Zayed Al Nahyan, futbolda en iyi Premier Lig kulübü Manchester City'ye sahip olmasıyla tanınır, ancak aynı zamanda City Football Group aracılığıyla bir dizi başka kulübe de sahiptir.

Man City'nin yanı sıra, Major League Soccer takımı New York City ve A-League takımı Melbourne City, Şeyh Mansour'un sahibi olduğu City Football Group'taki kulüpler arasında yer alıyor. Diğerleri arasında Hindistan'daki Mumbai City, Belçika ekibi Lommel SK ve Uruguay takımı Montevideo City Torque de yer alıyor.

Milyarderin, 42 milyon euro değerinde bir eve sahip olduğu biliniyor.

Dietrich Mateschitz | Red Bull Salzburg, RB Leipzig, NY Red Bulls | 19.4 milyar dolar

Avusturyalı milyarder Dietrich Mateschitz, çeşitli spor dallarında, çoğunda şirketinin adının yer aldığı geniş bir takım portföyü derledi.

Futbolda sahip oldukları takımlar; Bundesliga ekibi RB Leipzig, Avusturya takımı Red Bull Salzburg ve MLS ekibi New York Red Bulls.

Andrea Agnelli ve ailesi | Juventus | 13,5 milyar dolar

Agnelli ailesi Juventus'un sahibi ve Andrea Agnelli, ailenin futbol girişiminin yüzü olarak hem kulübün hem de Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) başkanı olarak görev yapmakta.

Sanayici bir aile olarak bilinen Agnelli ailesinin ticari gelirleri çeşitli. Kaznaçların çoğunluğu ise otomobil endüstrisinden geliyor. Fiat, Ferrari, Alfa Romeo ve benzeri markaları üretiyorlar.

Dietmar Hopp | Hoffenheim | 13 milyar dolar

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da küresel çapta oyuncular olmayabilir, ancak sahipleri Dietmar Hopp, SAP SE'nin kurulmasına yardımcı olan yazılım ve veri işleme sektöründe etkili bir iş adamı.

Hoffenheim'a yaklaşık 400 milyon euro yatırım yaptığı bildirilen Hopp, Almanya'daki futbol taraftarları tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor, ancak 2020'de koronavirüs aşısı arayışında ön plana çıktı.

Roman Abramovich | Chelsea | 12.4 milyar dolar

Rus işadamı Roman Abramovich, 2003 yılında İngiltere ve Avrupa'da başarıya giden yolda Premier Lig kulübüne yardımcı olmak için Chelsea'ye milyonlar enjekte ettiğinde oldukça büyük bir heyecan yarattı.

Parasını petrol endüstrisinde kazandı. Ayrıca alüminyum işlerine de yatırım yaptı.

Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından kulübü devretmek zorunda kaldı ve tüm mal varlığına el konuldu.

Bu olay gerçekleşmeden önce ise listede altıncı sıradaydı.

Philip Anschutz | LA Galaxy | 10 milyar dolar

Major League Soccer'ın kurucu üyelerinden biri olan Philip Anschutz, popüler LA Galaxy takımının sahibi. Ancak geçmişte MetroStars, Chicago Fire ve diğerleri de dahil olmak üzere ligde bir dizi başka takıma da sahipti.

Amerikalı milyarderin ana ticari gelirleri gayrimenkul, petrol, demir yolu ve eğlence sektörleri.

Stan Kroenke | Arsenal, Colorado Rapids | 9 milyar dolar

Premier Lig kulübü Arsenal, Kroenke Spor ve Eğlence şirketi aracılığıyla Amerikalı milyarder Stan Kroenke'ye ait.

Kroenke'nin şirketi ayrıca MLS ekibi Colorado Rapids'in yanı sıra NFL'de Los Angeles Rams, NBA'de Denver Nuggets ve NHL'de Colorado Avalanche dahil olmak üzere diğer sporlardaki bir dizi takımın da sahibi.

Nasser Al-Khelaifi | PSG | 8 milyar dolar

Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in sahibi ve işletmecisi olduğu Qatar Sports Investments'ın başkanı.

Al-Khelaifi aynı zamanda çeşitli spor dallarını yayınlayan beIN Media grubunun da başkanı ve Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'luk dünya rekoru transferinin arkasındaki isim.

Zhang Jindong | Inter | 7.6 milyar dolar

Zhang Jindong, şirketi Suning Holdings Group aracılığıyla 2016 yılında Serie A kulübü Inter'in çoğunluk hissesini satın alan Çinli bir milyarder.

Suning grubu, ev aletleriyle uğraşan bir perakende işletmesi. Ancak Jindong'un diğer ilgi alanları, sporun yanı sıra medya ve yayıncılık sektörünü de kapsamakta.

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