Hayatta inişler çıkışlar her zaman olur ve insanlar, bu mental dalgalanmalar ile başa çıkmak zorunda kalırlar. Bazıları daha güçlü döner. Bazıları ise, belki de yaradılışı gereği bu gücü kendilerinde bulamaz.

Psikoloji; insanın hayatını, yaşam kalitesini, kariyerini direkt olarak etkileyen ve asla küçümsenmemesi gereken bir unsurdur.

Futbolda da nice yetenekli genç, güçlü mental yapıda olmadığı için harcandı gitti. Bu, inkâr edilemeyecek bir gerçek.

Çünkü hiçbir şey asla tek başına yeterli olmaz.

Çok yetenekli olabilirsiniz. Ama bunun çevresini, çalışkanlık başta olmak üzere birçok bileşen ile doldurmanız gerekir.

Cristiano Ronaldo'nun, dünyanın en iyilerinden biri olmasına rağmen, bu yaşta hâlâ çok üst düzey seviyede çalışması boşuna değil.

Emre Mor, 2016'da ilk kez A Millî Takım formasını giydiğinde Türk taraftarları derinden etkiledi. Hareketliliği ve çalım yeteneği ile dar alanda çok özel işler yaptı ve 'Yeni Messi' olarak anılmaya başladı.

Gerçekten de Türkiye, böyle bir saf yetenek ile belki de ilk kez karşılaşıyordu. Nitekim Borussia Dortmund, 2016 yazında bu beklentileri boşa çıkarmadı ve Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan, 9.75 milyon euro karşılığında genç yıldızın bonservisini satın aldı.

Dortmund’da büyük bir çıkış yapması bekleniyordu fakat o kadar kolay değildi. Çünkü orada benzer birçok yetenek var ve genç oyuncunun, üst seviyeye çıkıp kalıcı olması için, yazının başındaki unsurları yerine getirmesi gerekiyordu.

Yapamadı. Henüz hem zihin olarak hem de fizik olarak gelişimini tamamlamadığı ortadaydı.

Dönemin Dortmund hocası Thomas Tuchel, Emre ile alakalı şunları söylemişti:

“Emre Mor harika bir yetenek, bu tartışılmaz. Ancak buraya gelmeden önce sadece altı aylık profesyonel kariyeri vardı. Profesyonelliğe alışmalı.

"Forma şansı beklemeye alışkın değil. Bu yüzden zorluk yaşıyor ama biz sabırlıyız. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz.

"Emre, performans dalgalanması yaşıyor. Bu normal ama sabırlı olmalı. Profesyonel bir oyuncu olmanın gerekliliklerini öğrenmeli.”

Gerçek şu ki Emre Mor henüz yolun başındaydı ve Tuchel'in sözlerini dinlemesi gerekiyordu. Fakat kısa sürede gördüğü ilgi, yolun başında olduğunu ona unutturdu.

Özel yaşatışına dikkat etmemesi, Dortmund kariyerinin çok kısa sürmesine neden oldu ve genç futbolcu 2017’de Celta Vigo’nun yolunu tuttu.

La Liga ekibinde iki senede çok az süre aldı. Hocasıyla problemler yaşadı. Eski performansından uzaktı ve 2019’da kiralandığı Galatasaray’da da işler yolunda gitmedi.

2020’de Olympiakos’a kiralık olarak gitti fakat Yunan ekibinde de yalnızca iki maç forma giydi. Galatasaray’a gelmeden önce, kendisine özel taht yaptırıp bunu sosyal medyada paylaşması, genç bir oyuncunun nasıl bir lüks hayat zehirlenmesi yaşadığını ortaya koyuyordu.

Aslında herkes, onun daha 24 yaşında olmasına rağmen, biraz da haklı olarak kariyerinin sona ermek üzere olduğunu düşünüyordu. Fakat 2021’in yazında Fatih Karagümrük ona bir şans kapısı açtı.

İstanbul temsilcisi, Celta Vigo’nun Emre Mor’u kiralık olarak gönderdiği üçüncü kulüp oldu. Açıkçası Türkiye’de kendisinden artık çok fazla beklenti yoktu. Spot ışıkları da eskisi gibi onun üzerinde değildi. Fakat o, henüz her şeyin bitmediğini, yeteneğini yeniden herkese gösterebileceğini kanıtlar gibi oynamaya başladı.

Hat-trick yaptığı Kayserispor maçında attığı ikinci golü gördünüz mü?

Dar alanda harika çalımlar, sağ çaprazdan sol ayağının içiyle harika bir vuruş ve top doksanda!

Peki ya üçüncü gol öncesi Messi tarzı çalımları? Gerçekten harikaydı.

Bu çocuğun gerçekten özel yetenekleri var. Bu yeteneğin erken yaşta ziyan olmaması için yapması gereken şeyler, bir mentor aracılığıyla psikolojik destek alması, bunun olumlu etkileriyle özel yaşantısına dikkat etmesi.

Gerisi zaten su gibi akıp gidecek.

Tıpkı son golünde ceza sahasına su gibi aktığı gibi.

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