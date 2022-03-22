2009-2010 sezonu başlarken muhtemelen Bursaspor’un şampiyon olacağını kimse tahmin etmemiştir. Bursasporlu taraftarlar dahil. Fakat oldu.

Yıllardır bunun hayalini kuran ve İstanbul Boğazı’na bayrak asmayı hayal eden şehir, bir sezonluk harika çıkışla peri masalını gerçekleştirdi.

Efsane kadronun önemli parçalarından biriydi Sercan Yıldırım.

Bursaspor altyapısından yetişen, inanılmaz süratiyle ve slalom yeteneği ile dikkat çeken Sercan, kısa sürede A Takım’a çıkarak tüm Türkiye’ye kendisini tanıttı.

Attığı golden çok daha fazlasını kaçırdı ama o, rakipler için hem dar hem de geniş alanda ciddi bir tehditti.

O dönemde Bursaspor taraftarları, millî futbolcunun uzun yıllar Türk futboluna katkı sağlamasını umuyordu fakat sonuç pek öyle olmadı. 2011’de Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Sercan, muhtemelen İstanbul’un renkli hayatına kendisini kaptırdı.

Yoksa böylesine bir potansiyelin radikal bir serbest düşüşe geçmesi olacak iş değildi.

Daha sonra kısa bir Şanlıurfa macerası yaşayan Sercan, daha sonra kiralık olarak yuvasına, Bursa’ya geri döndü. Ardından Balıkesir turu yapan yıldız, tekrardan Bursaspor’a döndü.

Yeşil-beyazlı formaya son dönüşü 2016’da oldu Sercan’ın.

Fakat ne kendisi eski Sercan’dı, ne de Bursaspor eski Bursaspor’du. Eski kulübünde, eski performansından çok uzak kaldı. Daha sonra futbola ara verdi.

2019’da Giresunspor ve Karagümrük’te kısa bir süre oynayıp 2020’de, henüz 30 yaşında futbola veda etti.

Ardından sürpriz bir şekilde, ülkenin popüler programı olan Survivor’a katıldı. Oradaki, aşkı da barındıran hikâyesi ilgi çekti. Şaşırılacak şekilde, belki de asıl ününü futbol ile değil Survivor ile yakaladı.

Artık Google'a "Sercan Yıldırım'ın golleri" değil, "Sercan Yıldırım'ın sevgilileri" yazılıyordu.

Adaya veda eden Sercan, daha sonra Bursa’ya yerleşip bir futbol okulu açtı. Ardından ise 2022’de tekrardan Survivor All Star’a katıldı ve mart ayında yine elendi.

Özellikle son iki senede hep Survivor ve özel hayatıyla gündeme geldi Sercan.

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Eski nişanlısı Tuvana Türkay'ın, Sercan'dan ayrıldıktan sonra eski futbolcuyla öpüşme görüntülerini sildirmek istemesi olay oldu. Sercan ise daha sonra aradığı aşkı Bursa'da buldu ve spor eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandı.

Aslında yeniden futbola geri dönmek için hâlâ zamanı var. En azından alt liglerde kendisine yeni bir sayfa açabilir.

Fakat eski yıldız, açtığı artık futbol okulu ve diğer işleriyle ilgileniyor ve yeşil sahalara geri dönüş için herhangi bir ışık yok.