Dünya Kupası finalinin hakemi, Arjantin'in Fransa galibiyetinde yaptığı hatayı açıkladı

2022 Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak, Arjantin'in Fransa'yı yendiği maçta bazı hatalar yaptığını kabul etti.

Polonyalı hakem, finaldeki performansından dolayı hem övgü aldı hem eleştirildi

Messi'nin uzatmalarda kaydettiği gol nedeniyle finalin tekrarı istendi

Szymon Marciniak bu maçta yaptığı hatayı açıkladı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin uzatmalarda kaydettiği golde bazı yedek oyuncuların sahada olduğu gerekçesiyle maçın tekrarlanması istendi. Karşılaşmanın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak bu duruma açıklık getirirken finalde yaptığı hataları da açıkladı.

NE SÖYLENDİ? L'Equipe konuşan Szymon Marciniak, Lionel Messi'nin golüyle ilgili tartışmalar hakkında şunları söyledi: "Arjantin'in üçüncü golünde ayağa kalkıp sahaya giren oyuncuların ne etkisi oldu? Küçük detayları arıyorlar. Fransızlar, Mbappe gol attığında sahada 7 Fransız oyuncunun olduğunu hiç söylemiyor."

HATASI HAKKINDA NE SÖYLEDİ? Szymon Marciniak ayrıca, "Elbette bu finalde bazı hatalar oldu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Marcos Acuna'nın kötü müdahalesinin ardından Fransız atağını yarıda kestim. Faul yapılan oyuncunun dinlenmek istediğini düşündüm ancak yanlış bir okuma yaptım. Çünkü hiçbir şey olmadı. Avantaj oynatıp kartla dönebilirdim. Bu tarz maçlarda karar alması zordur. Önemli olan büyük hataların yaşanmaması."

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası'nın ardından hem Lionel Messi hem de Kylian Mbappe, Ligue 1 sahnesine dönerek PSG formasını sırtlarına geçirecekler. Fransız devi, 28 Aralık'ta Strasbourg'u ağırlayacak.

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