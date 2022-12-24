Bir Arjantin taraftarı, 2022 Dünya Kupası finalinin tekrar edilmesini isteyen Fransızlara karşı "Fransa ağlamayı kes" başlıklı bir kampanya başlattı.

Arjantin, Katar'da galip gelen taraf oldu

Fransız'ı penaltılarda yendiler

Güney Amerika'da kutlamalar hala devam ediyor

NE OLDU? Deschamps'ın öğrencileri, Kylian Mbappe'nin hat-trick'ine rağmen 2022 Dünya Kupası finalinde zafere ulaşamadı ve penaltılara uzayan maçta Arjantin'e mağlup oldu. Bazı Fransız taraftarlar, Lionel Messi'nin uzatmalarda kaydettiği golde bazı yedek oyuncuların sahada olması gerekçesiyle finalin tekrarlanması için kampanya başlattı. Kampanyada 20.000 imza toplandı. Fakat Arjantinli taraftarlar da onlara karşılık kampanya başlattı.

ARJANTİN TARAFTARLARI NE YAPTI? Bir Arjantin taraftarı, Fransızların kampanyasına karşılık olarak change.org sitesinde "Fransa ağlamayı kes" kampanyası başlattı. 65.000 kişi, yaklaşık bir buçuk saat içinde bu kampanyaya imza attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Twitter/yohanroblin

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BÜYÜK RESİM: Arjantin, Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni'nin kaçırdığı penaltıların ardından Fransa'yı seri atışlarda 4-2 mağlup etti ve yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi, kupa koleksiyonuna bir de Dünya Kupası'nı ekledi.