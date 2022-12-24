Barcelona ve Liverpool'un eski yıldızı Luis Suarez, Brezilya ekibi Gremio'da oynamayı kabul etti ve muhtemelen iki yıllık bir anlaşmaya imza atacak.

Suarez, Gremio'ya transfer olmaya hazırlanıyor

Son olarak Nacional forması terletmişti

Gremio, 2022'de en üst lige yükseldi

NE OLUYOR? 35 yaşındaki forvetin şu anda bir kulübü yok. Son olarak Nacional forması giyen Suarez, 16 yıl sonra döndüğü eski kulübünde şampiyonluk yaşamıştı. Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, kısa bir süre önce Uruguay'dan ayrılan Luis Suarez, şimdi iki yıllık bir anlaşmaya imza atmak için Brezilya ekibi Gremio'ya gidiyor.

BÜYÜK RESİM: Suarez kısa bir süre önce Uruguay formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda sahne aldı ancak turnuvaya grup aşamasında veda ettiler.

DAHA FAZLASI: Gremio, 2022'de Brezilya Serie B'yi ikinci sırada tamamladı ve Serie A'ya yükseldi.

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SIRADA NE VAR? Luis Suarez, Nisan 2023'te yeni sezon başladığında Brezilya ekibi Gremio için Serie A'da mücadele edecek.