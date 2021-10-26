Dünyanın en zengin takımı teknik direktörünü buldu

Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle, yeni teknik direktörüyle ilk maçına 20 Kasım'da çıkacak.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra teknik direktörü Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United'da teknik direktör bekleyişi için geri sayım sürüyor. Dokuz hafta sonunda dört puanla ligin 19. sırasında yer alan siyah-beyazlı takımın Portekizli çalıştırıcı Paolo Fonseca ile görüştüğü öne sürüldü.

The Mirror'da yer alan haberde daha önce Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile de görüşen ancak anlaşamayan Newcastle yönetiminin Fonseca ile görüşmelerde son aşamada olduğu kaydedildi.

Fonseca'nın kısa bir süre içerisinde yılda 6 milyon sterlin kazanacağı uzun bir soluklu bir sözleşme ile Newcastle'ın başına geçmesi bekleniyor.

Lampard kabul etmedi

Öte yandan kulübün bir diğer hissedarı Jamie Reuben'in ise teknik direktörlük görevi için Frank Lampard'ı istediği ifade edilirken, Chelsea'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan genç çalıştırıcı Newcastle'ın küme düşme olasılığından ötürü bu teklifi geri çevirdi.

Bütün bunlara ek olarak Fonseca'nın yaptığı sunumla Newcastle'ın yeni patronlarını bir hayli etkilediği kaydedildi.

Roma'daki görevini Jose Mourinho'ya devrettikten sonra Tottenham ile büyük oranda anlaşan Fonseca, İngiliz ekibinin imza aşamasında vazgeçmesi sonrasında boşta kalmıştı. Portekizli çalıştırıcının yeni takımının başındaki ilk maçına milli maç arasının ardından 20 Kasım'da Brentford'a karşı çıkması bekleniyor.

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