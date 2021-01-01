Dortmund Erling Haaland için endişeli değil

Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland'ın en az bir yıl daha Alman ekibinde kalacağını söyledi.

Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 39 maçta rakip fileleri 40 kez sarsan ve Avrupa futbolunun önümüzdeki 15 yılına damgasını vurması beklenen Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu belirsizliğini korurken, Dortmund cephesi Norveçli yıldızı önümüzdeki sezon da takımda tutabileceğine inanıyor.

Watzke ne söyledi?

Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke, Bild'de yaptığı açıklamada Haaland'ın önümüzdeki sezonda Dortmund forması giymeye devam edeceğine inandığını söyledi:

"Real Madrid ve Barcelona'nın Haaland ile ilgilenmesi çok doğal çünkü o harika bir oyuncu. Sanırım sözleşmeden doğan durumu biliyor ve durumumuzun farkındalar ancak tamamen rahat olduğumu söyleyebilirim.

"Geçtiğimiz yaz Jadon Sancho'yu takımda tutabileceğimize de kimse inananmamıştı ama hala bizimle. Kendimizi iyi hissetmeye devam edebiliriz çünkü Haaland'ın sözleşmesi devam ediyor."

Şampiyonlar Ligi faktörü

Dortmund için oynadığı 57 resmi maçta 55 gol atan Haaland, takım arkadaşlarına da 14 gol pası verdi. Son olarak takımının Almanya Kupası finalinde Leipzig'i 4-1 yendiği karşılaşmada iki gol atan Haaland, takımının sezonu kupayla tamamlamasında önemli rol oynadı.

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi vizesi almasıyla beraber genç oyuncunun bir yıl daha takımda kalmayı kabul etmesi bekleniyor.

Dortmund'a 2019-2020 sezonunun devre arasında Salzburg'dan 20 milyon euro karşılığında serbest kalan Haaland'ın Dortmund ile olan kontratında 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.

Dortmund'un bu maddeden dolayı Haaland'ı bu yaz gelecek daha büyük bir teklifle satabilir.

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