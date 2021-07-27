PSV'nin golcüsü Donyell Malen, Borussia Dortmund ile idmana çıktı

Hollandalı santrfor, PSV'nin verdiği özel izinle sarı-siyahlı takımın antrenmanında yer aldı.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'ın santrforu Donyell Malen'i kadrosuna katıyor.

Jadon Sancho'yu 85 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Manchester United'a satan sarı-siyahlıların, Malen için 30 milyon euro bonservis ücreti ödediği söyleniyor.

Neler oldu?

Borussia Dortmund, salı günü öğle saatlerinde Twitter hesabından yaptığı duyuruda Malen'in, PSV Eindhoven'dan alınan özel izin ile antrenmana katıldığını açıkladı.

Transferin sonlandığına dair henüz resmî bir açıklama yapılmazken, imzaların atılması için ufak pürüzlerin kaldığı biliniyor.

Donyell Malen'in kariyeri

2015 yılında Ajax altyapısından Arsenal'in altyapısına transfer olan Hollanndalı forvet, Londra ekibinde ilk önce U-18 ardından da U-23 takımında oynadı ve 2017 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Bir sezon PSV'nin U-21 takımında oynayan Mahlen, 2018'de A takıma yükseldi ve o günden bu yana formunu yükseltti.

PSV forması ile Eredivisie'de 81 maça çıkan Malen, söz konusu 81 mücadelede rakip filelere 40 gol atmayı başarırken, 18 de asist yaptı.

Malen, geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 45 maça çıkıp, 19 gol sekiz asist ile oynadı. Holladalı futbolcu ligde kaydettiği 19 golle gol krallığında zirvede yer aldı.

22 yaşındaki futbolcu, PSV'nin geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında forma giymemişti.

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