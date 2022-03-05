Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent takımının 2-0 olduğu Konyaspor karşılaşması sonrasında 90 dakikayı ve takımının son durumunu değerlendirdi.

Elindeki kadroyu kendisinin kurmadığını ancak mevcut durumda oyunculardan en yüksek verimi almaya çalıştığını belirten İspanyol çalıştırıcı, Barcelona maçına da değindi.

Ne söylendi?

"Konyaspor iyi oynayan ve hak ettiğini alan bir takım. Bu yüzden özellikle bu tarz takımlara karşı oynarken çok iyi konsantre olmanız gerekiyor.

"Maçı ilk 20 dakikada kaybettik. İkinci yarıda biraz daha iyiydik ama 20 dan sonra maça çevirmek zordu. Bazı maçları kazanacağız bazı maçları kaybedeceğiz bu hayatın bir parçası.

"İlk geldiğimizde karışık bir durumda şu anda o durumdan çıktık. Bundan sonraki maçları da kazanmak için oynayacağız.

"Kaleciler haricinde sahaya çıkabilecek 23 oyuncumuz var. Benim için haftanın en zor anı bazı oyuncuları listeye dahil etmediğim an.

"Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o.

"Barcelona'nın bize karşı ne yapacağını mükemmel bir şekilde biliyoruz.

"Daha önce de tekrar ettim Barcelona şu anda Avrupa'nın en iyi beş takımından biri. Kimse yanlış anlamasın biz oraya mücadele etmeye çıkacağız.

"Barcelona'ya karşı oynayacaksak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor ve biz de öyle yapacağız."

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