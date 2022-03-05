Manchester City'nin yıldızı Oleksandr Zinchenko, Rusya'nın memleketi Ukrayna'yı işgali sonrasında destekleri için dünyaya teşekkür ederken ülkesi için savaşmak istediğini de belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, dünyayı etkisi altına aldı ve futbolcular da toplumun geri kalanıyla aynı şekilde etkilendi.

Zinchenko, yurtdışında futbol oynayan Ukraynalı oyunculardan birisi ve ülkesi acı çekerken uzaktan ona bakmanın zor olduğunu söylüyor.

Zinchenko nasıl öğrendi?

Ukraynalı futbolcu, kendi ülkesinde neler olup bittiğini nasıl öğrendiğini açıkladı ve hala şokta olduğunu itiraf etti.

Zinchenko BBC'ye verdiği demeçte, "İngiltere saatiyle gece yarısı karım beni uyandırdı ve ağlıyordu.

"Şoktaydım. Bana videoları, resimleri, şu anda Ukrayna'da neler olduğunu gösterdi.

"Belki de en yakın duygu, çevrenizden birinin ölmesidir. Bilirsiniz, bu duygu çok kötü hissettiriyor, ama bu çok daha kötü hissettiriyor” dedi.

Zinchenko, bir haftadan daha fazla bir süredir hala olayın etkisinde olduğunu ifade etti.

"Sadece ağlıyorum. Antrenmana giderken ya da herhangi bir yerde olmam bir anlam ifade etmiyor. Durup dururken de ağlayabiliyorum.

"Her şey kafamdan geçiyor. Doğduğum yeri, büyüdüğüm yeri hayal ediyorum ve sadece boş bir yer olarak önüme geliyor.”

Savaşmak istiyor

21 yaşındaki Vitalii Sapylo ve 25 yaşındaki Dmytro Martynenko ile birkaç futbolcu ve antrenör, savaşmak için silaha sarıldı ve bu hafta, futbol dünyasından hayatını kaybeden ilk isimler oldular.

Zinchenko, savaş başladığından beri Manchester'da kalıyor ve bu hafta FA Cup'ta Peterborough’u yendikleri maçta kaptanlık bandını taktı.

Ancak, o da ülkesine dönüp halkı için savaşmayı amaçlıyor.

"Dürüst olacağım. Ülkem için savaşırdım, ama kızım ve ailem var.

"Ülkemdeki insanları tanıyorum, zihniyetlerini biliyorum.

"Ukraynalı olmaktan gurur duyuyorum ve sonsuza kadar da öyle kalacağım

"İnsanlarımın zihniyetini tanıyorum, ölmeyi tercih ediyorlar ve ölecekler, ama asla pes etmeyecekler.”

Zinchenko ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen destekler için de teşekkür etti.

"Çok minnettarım. Aldığım destek için tüm bu insanlara çok müteşekkirim. Bunun böyle olacağını bilmiyordum. Bu yüzden hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu takdir ediyorum.

"Ukrayna'daki birçok erkekten çok fazla mesaj alıyorum ve bana İngiltere'den destek videoları hakkında sorular soruyorlar.

"Yani insanlar televizyon izliyor ve hala futbolu takip ediyor. Tüm bunları görebiliyorlar ve sanırım, bu onlara iyi hissettiriyor.

"Ukrayna'yı zorluyorlar, ama ben halkımın ülkesini vermeyeceğini biliyorum. Pes etmeyin!”

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