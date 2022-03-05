YORUM | Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır: İki büyük potansiyelin karşılaşması

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Bugünlerde Fenerbahçe taraftarlarına, sezonun kırılma maçının hangisi olduğunu sorsanız muhtemelen 17 Ekim akşamını işaret edeceklerdir.

Öyle ya, 9. haftaya lider giren Fenerbahçe, o akşam Trabzon deplasmanına çıkarken ligin favorisi konumundaydı ve kimse mart ayına gelindiğinde Trabzonspor'un Fenerabahçe'ye 20 puan fark atacağını tahmin edemezdi.

O maç elbette iki takım açısından da çok şey ifade ediyordu. İstanbul'un Anadolu yakasında Vitor Pereira yönetiminde işler tıkırındaydı. O zamanlar 'saçma' üçlü savunma tartışmaları henüz alevlenmemişti.

Fenerbahçe 19 puanla lider, Trabzonspor ise 18 puanla ikinci sıradaydı.

İki camianın kendilerine has özel rekabetinin yanına iki takımın da sezona iyi başlaması, kuşkusuz mücadelenin heyecanını artırmıştı.

Fakat 3-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe için o akşamdan bu yana her şey tepetaklak gitti. Bazen her şey üst üste gelir ve toparlayamazsınız. Aynen öyle oldu.

Öz güven önemlidir.

O akşam Kim Min-Jae kırmızı kart görmese belki de Fenerbahçe, şu anda Trabzonspor’un tek rakibi olacaktı fakat öyle olmadı.

Sonrası ise malum. Mesut Özil-Pereira krizi, kötü gidişat ve Portekizli hocanın takımdan ayrılması.

Pereria ayrıldıktan sonra Fenerbahçe için işlerin yolunda gittiği iki şey var. Birincisi Altay Bayındır’ın yüksek standardını koruması, ikincisi de Arda Güler’in son dönemdeki çıkışı ve vadettikleri.

Arda şimdilik bir kenara dursun, son yıllarda Fenerbahçe - Trabzonspor rekabetinde yeni bir sekmenin açıldığından bahsetmek gerek. Bu sekmeyi oluşturan kişiler tabii ki Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır.

İkisi, şu anda Türkiye’nin en başarılı iki yerli kalecisi.

Kimilerine göre Altay, kimilerine göre ise Uğurcan daha iyi. Bu sezonki OPTA verilerine baktığımızda ise daha çok farkı yaratan kalecinin Uğurcan Çakır olduğunu görüyoruz.

Bu sezon şu ana kadar 26 lig maçına çıkan bordo-mavililerin kalecisi, 26 karşılaşmada 26.4 gol beklentisine karşın kalesinde 20 gol gördü. Yani Uğurcan, yemesi gereken golden altı gol daha az yedi.

Bu sezon 13 maça çıkan Altay ise 15.6 gol beklentisine karşın kalesinde 13 gol gördü. Yani millî eldiven, yemesi gereken golden 2.5 gol daha az yedi.

Altay'a 13 maçta 50 isabetli şut atılırken, Uğurcan'a ise 26 karşılaşmada 115 isabetli şut atıldı.

İstatistikler Altay Bayındır Uğurcan Çakır Oynadıkları maç 11 26 Kalelerinde gördükleri isabetli şut sayıları 50 115 Kalelerindeki gol beklentileri (xG) 15.6 26.4 Yedikleri gol sayısı 13 20

Kuşkusuz, Trabzonspor’un bu sezon elini kolunu sallayarak şampiyonluğa doğru yürümesinde en büyük etkenlerden biri, Avrupa standartlarında bir kaleciye sahip olması.

Her kurtarışında şaşkınlık yaratıyor ve böyle devam ederse Avrupa’nın üst düzey kulüplerine transfer olma ihtimali çok yüksek.

Nitekim hayalleri de o yönde. Antalyaspor ile oynanan kupa maçının ardından, daha önce söylediği, “İnşallah uzun yıllar Trabzonspor’da forma giyerim” sözünün sorulması üzerine Uğurcan, “Hayaller var tabii, bakacağız” diyerek cevap verdi.

Uğurcan’ın bu sözü söylerken gülümsemesi boşa değil. Öz güveni yerinde. Çünkü neler yaptığını ve neler yapabileceğinin farkında.

Tıpkı Altay gibi.

17 Ekim'den sonra Altay için işler Uğurcan kadar iyi gitmedi elbette. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık onu sahalardan bir müddet uzak bıraktı. Fenerbahçe’nin mevcut hali de cabası.

Kulübün futbol organizasyonu parçalanmış durumda. Şimdilik işleri İsmail Kartal yönetiyor. Yaz aylarında yeni hocanın kim olacağı da belli değil. Üstelik istifa sesleri Norveç'ten değil, her iki haftada bir Kadıköy'den yükseliyor.

Takımın morali zaman zaman dibe vursa da Altay'ın durumu farklı. O, şu anda takımda ıslıklanma ihitmali en düşük oyuncu.

Fenerbahçe zirve yarışından kopmuş olabilir. Oldukça kaotik bir dönemden geçiyor olabilir. Ama o hep ayakta ve standardını korumaya devam ediyor.

Ligde son oynanan Kasımpaşa maçını hatırlayın. Yine birçok pozisyonda başarılıydı ve takımına üç puanı kazandıran isimlerin başında geldi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ligde zirve yarışında olmayabilir. Fakat Altay ve Uğurcan hâlâ zirvedeler ve pazar akşamı onların Kadıköy’de birbirlerine meydan okumasını izleyecek olanlar çok şanslı.

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