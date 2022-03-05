UFC yıldızı Conor McGregor, Chelsea’yi satın almak için sıraya giren insanlar arasına katıldı ve Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında bu hafta kulübü satma niyetinde olduğunu açıkladı.

Mavilerin sahibi, satıştan kazanılan parayı Ukrayna'nın yeniden inşası için bağışlayacağını söyledi.

Bunun üzerine Chelsea'yi satın alma potansiyeli olan birkaç kişi ortaya çıktı, ancak McGregor diğerlerinden farklı olarak teklifini sosyal medyadan yaptı.

McGregor ne dedi?

İrlandalı boksör, geçen hafta kulübü satın almak istediğini ve kulübün olası satın alımı hakkında daha net bilgilere sahip olmak istediğini belirtti.

Cuma günü, Abramovich'in yaklaşık 3 milyar sterlinlik bir teklif isteyeceğine dair haberler üzerine, McGregor bu miktarın yarısı kadar bir teklif sundu.

I hereby put forward my offer of £1.5bn. https://t.co/cVL3UcnsDp — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 4, 2022

McGregor'un gerçek planı veya daha fazla yatırımcı getirip getiremeyeceği belirsiz olsa da MMA şampiyonu, uzun süre Forbes'un 2021'de en fazla kazanan sporcusu oldu.

Ve yaklaşık 180 milyon dolar kazandı.

Daha fazla teklif verenler var

Türk işadamı Muhsin Bayrak da son günlerde Chelsea’ye satın almak istiyor. Bayrak, Chelsea'yi satın almak için Abramovich ile yaklaşık 10 kez iletişim haline geçti.

Bir inşaat şirketi olan AB Grup'un Başkanı Muhsin Bayrak, cuma günü Chelsea'yi satın almak için bir anlaşma yapma arzusunda olduğunu açıkladı ve bir temsilci Guardian'a şunları söyledi:

“Evet kesinlikle ilgileniyoruz. Bu konudaki teklifimizi kendilerine ilettik” dedi.

Bayrak'ın ilgisi ilk olarak Yeni Şafak'a verdiği demeçte ortaya çıktı: "Chelsea'nin satın alma şartlarını Roman Abramovich'in avukatlarıyla görüşüyoruz.

“Chelsea'yi satın almak için iletişim halindeyiz. Yakında, Londra'da Türk bayrağını dalgalandıracağız.”

Teklifler için son tarih 15 Mart olacak ve şu anda satın alma ihtimali en yüksek olan Todd Boehly ve Hansjorg Wyss liderliğindeki ABD-İsviçre konsorsiyumu olmaya devam ediyor.

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