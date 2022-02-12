Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından çalkantılı günler geçiren Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde çıktığı beşinci maçta da galibiyetle tanışamadı.

Torrent yönetiminde Hatayspor'a 4-2, Kasımpaşa'ya 3-1, Trabzonspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor beraberliğinin ardından NEF Stadyumu'nda Kayserispor ile de berabere kaldı.

5 - Domenec Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk beş maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu (2B 3M). Erör. pic.twitter.com/HZfOUnQflf — OptaCan (@OptaCan) February 12, 2022

İspanyol teknik direktör bu sonuçların ardından Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk beş maçta da galibiyet elde edemeyen tek teknik direktör olarak tarihe geçti.

Beş maçta iki puan toplayan 59 yaşındaki Torrent, 0.40'lık puan ortalamasıyla kariyerinin en kötü puan ortalaması dönemine imza atmış oldu.

Haftaya rakip Göztepe

Daha önceki en kötü puan ortalamasını 1.17 ile 2018 yılında sezon ortası görev geldiği New York City'de yaşayan Torrent, böylece oldukça kötü bir istatistiğin öznesi oldu.

Öte yandan ligde oynadığı son 14 maçta sadece bir galibiyette kalan Galatasaray bu skorla dört takımın veda edeceği ligde düşme hattının dört puan üstünde yer aldı.

Ligde gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, Torrent ile ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı karşılaşma Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

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